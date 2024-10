'1 op de 5 ziekenhuizen komt in de problemen na hevige regen'

Bij een hevige regenbui komt een op de vijf ziekenhuizen in de problemen. Dat blijkt uit een onderzoek van Investico, in samenwerking met NU.nl, De Gelderlander, De Stentor en De Groene Amsterdammer.

Na noodweer kunnen 17 van de 77 ziekenhuizen die acute zorg verlenen volgens het onderzoekscollectief niet volledig functioneren. Bijvoorbeeld doordat ambulances en patiënten het ziekenhuis niet meer kunnen bereiken vanwege plassen op de weg of doordat de afdeling spoedeisende hulp overstroomt of onbereikbaar wordt.

De onderzoekers lieten een model ontwikkelen dat kan simuleren hoeveel water er op straat blijft staan na een korte, hevige bui. Voor de simulatie die de onderzoekers hebben gebruikt, is uitgegaan van een bui waarbij 70 millimeter regen valt in twee uur tijd.

Slingeland Ziekenhuis

Bij een wolkbreuk raken zeven ziekenhuizen raken volgens de simulatie onbereikbaar voor ambulances. Een voorbeeld van een ziekenhuis dat daadwerkelijk is getroffen door noodweer is het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.