Straat in Den Bosch staat blank door gesprongen waterleiding

In Den Bosch heeft vannacht een straat onder water gestaan doordat een waterleiding was gesprongen. De lekkage ontstond rond 01.00 uur aan de Kruiskampsingel.

Door het stromende water spoelde veel zand weg en ontstond er een gat in de weg, meldt Omroep Brabant . Twee geparkeerde auto's dreigden in dit gat te verdwijnen, maar hulpdiensten wisten dit te voorkomen.

Nader onderzoek

Hoe het lek kon ontstaan, was vanochtend nog niet duidelijk. "Soms raakt er nu eenmaal iets lek", zegt een woordvoerder van Brabant Water tegen Omroep Brabant. "Dit moeten we nader onderzoeken."

Op waterstoring.nl is te lezen dat mensen in de buurt mogelijk tijdelijk geen water uit de kraan krijgen, en rekening moeten houden met bruin water of een lage waterdruk. Het advies is om apparaten zoals boilers, geisers, wasmachines en vaatwassers uit te zetten en ook de waakvlam van de geiser te doven zolang de storing duurt.