Jesper Peeters Personeel probeert het water uit het ziekenhuis in Doetinchem te houden

In samenwerking met L1 Nieuws NOS Nieuws • vandaag, 20:38 • Aangepast vandaag, 21:36 Noodweer leidt tot overlast, water weggepompt in ziekenhuis Doetinchem

Hevige regen- en onweersbuien leiden in het zuiden en oosten van het land tot overlast. Op verschillende plekken in Noord-Brabant, Limburg en Overijssel zijn straten onder water gelopen en ook in Gelderland is er veel overlast. Bij het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is het rampenplan van kracht.

Het KNMI had eerder al voorspeld dat het vandaag flink tekeer kan gaan in het oosten van het land. Voor negen provincies geldt nog tot middernacht code geel vanwege zware regen- en onweersbuien. De buien trekken in noordelijke richting over het land.

Zandzakken voor ziekenhuis

Op beelden die op internet rondgaan, is te zien dat het water bij het Slingeland Ziekenhuis enkele centimeters hoog staat. Het rampenplan is in werking gesteld. Dit houdt in dat omliggende ziekenhuizen en ambulanceposten worden geïnformeerd over de situatie, aldus Omroep Gelderland.

De ingang van de spoedeisende hulp is met zandzakken afgezet en met een pomp wordt geprobeerd het water weg te halen. Medewerkers van het ziekenhuis proberen met dweilen en bezems te voorkomen dat het water verder naar binnen stroomt. Het zou gaan om slechts enkele centimeters water en de situatie is volgens het ziekenhuis onder controle.

Dit zijn beelden van de overlast:

0:50 Straten onder water door noodweer

Door het noodweer is er ook een boom op het spoor gevallen bij Doetinchem. Het treinverkeer tussen Arnhem en Winterswijk lag enige tijd stil.

Brandweer in actie

Ook het Overijsselse dorp Raalte werd vanavond overvallen door hevige hoosbuien. De brandweer heeft het centrum volledig afgesloten voor verkeer. Bewoners van diverse woningen werden geholpen om het water uit hun huizen te pompen.

Het riool in Raalte kon de hoeveelheid regenwater niet afvoeren en het rioolwater stroomde zo de straten in. Datzelfde gebeurde volgens RTV Oost in Hardenberg.

In Kerkrade in Limburg kwamen eerder op de dag al meerdere straten blank te staan door een wolkbreuk. Winkeleigenaren legden zandzakken voor de deuren in een poging het water buiten te houden. Ook uit Maastricht kwamen meldingen van straten die onder water stonden en in Sittard was er stormschade.

Auto's vast in Eindhoven

In Arcen kwamen vanwege een wolkbreuk meerdere straten onder water te staan. De brandweer schoot daar te hulp. Bij een supermarkt liep het water naar binnen en moesten de deuren eerder gesloten worden, schrijft L1 Nieuws.

Ook in Eindhoven viel in korte tijd veel regen: 14 millimeter in ongeveer 20 minuten tijd, blijkt uit navraag bij Weerplaza door Omroep Brabant. Putdeksels raakten los en er kwamen auto's vast te staan doordat straten onder water liepen. Ook de riolering stroomde op verschillende plekken over.

Even verderop, in Valkenswaard, was er ook veel overlast. Een hele wijk liep daar onder water en bewoners sloten op eigen initiatief wegen af met auto's, borden en kliko's.