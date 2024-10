EPA Academisch ziekenhuis in Uppsala

NOS Nieuws • vandaag, 20:06 Zweeds ziekenhuis verwijdert onnodig tientallen baarmoeders

In een academisch ziekenhuis in Uppsala in Zweden is van 33 vrouwen onnodig de baarmoeder verwijderd. Ze kregen te horen dat bij hen een voorstadium van kanker was gevonden, maar dat bleek niet te kloppen. Bij een groot aantal vrouwen werden naast de baarmoeder ook de eierstokken weggehaald.

De fouten kwamen aan het licht nadat een onderzoek was ingesteld vanwege een opmerkelijke toename van het aantal diagnoses van baarmoederhalskanker. Volgens het ziekenhuis is niet een arts of laborant verantwoordelijk. Het ziekenhuis spreekt van een 'systematische overdiagnose'. Men zou "te streng zijn geweest" bij het beoordelen van monsters.

De getroffen vrouwen zijn tussen de 38 en 85 jaar oud. Ze komen in aanmerking voor een schadevergoeding.

Het ziekenhuis heeft excuses aangeboden. "Operaties waren onnodig. Dit had nooit mogen gebeuren. Het verwijderen van de baarmoeder is een zware operatie met grote en onomkeerbare gevolgen. Ze hebben onze volledige steun", aldus het ziekenhuis in een verklaring.

Het ziekenhuis heeft een onderzoek aangekondigd, schrijft het Zweedse Aftonbladet. Volgens de krant had geen van de vrouwen een kinderwens meer.