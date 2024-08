AP Kyleigh Thurman werd weggestuurd bij de spoedeisende hulp terwijl ze bloedingen had door een buitenbaarmoederlijke zwangerschap

NOS Nieuws • vandaag, 20:40 Zwangere vrouwen geweigerd bij spoedeisende hulp VS: 'Mijn leven was in gevaar'

Sinds Amerikaanse staten abortus mogen verbieden, zijn meer dan honderd zwangere vrouwen in nood niet goed of helemaal niet geholpen door de spoedeisende hulp, hoewel ziekenhuizen wettelijk verplicht zijn om hen te helpen.

Uit onderzoek van persbureau AP blijkt dat artsen soms geen abortus uitvoeren bij vrouwen in nood. Zij vrezen de abortuswet te overtreden, wat kan leiden tot lange gevangenisstraffen. Maar de weigering om in te grijpen kan echter levensbedreigend zijn voor de vrouw, omdat het niet uitvoeren van een noodzakelijke abortus soms ernstige gezondheidsrisico's oplevert.

Een van de vrouwen die niet werden geholpen is Kyleigh Thurman. Ze leed aan een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. De bevruchte eicel groeit dan buiten de holte van de baarmoeder, waardoor de foetus zich nooit kan ontwikkelen tot een baby.

De 25-jarige vrouw meldde zich bij de spoedeisende hulp, waar ze aangaf dat ze bloedde en veel pijn had. De artsen in Texas gaven haar een folder over miskramen met de boodschap dat ze "de natuur zijn werk moest laten doen" en stuurden haar zonder behandeling weg.

Toen Thurman drie dagen later terugkwam, nog steeds bloedend, besloten de artsen alsnog om haar een injectie te geven die de zwangerschap beëindigde. Maar de behandeling kwam te laat. Een van haar eileiders was gescheurd door de gegroeide eicel. Hevig bloedend keerde ze voor de derde keer terug naar het ziekenhuis. Ze moest acuut geopereerd worden, omdat haar leven in gevaar was.

99 jaar cel

Een historische uitspraak van het Hooggerechtshof, twee jaar geleden, zette een streep door het landelijke recht op abortus in de VS. Staten kunnen sindsdien zelf bepalen of zij abortus toestaan of niet. Texas is een van de veertien staten die kozen voor een verbod.

Maar de regels van een staat zijn onderschikt aan de landelijke regels. En de federale wet bepaalt dat ziekenhuizen verplicht zijn om abortus uit te voeren als dat noodzakelijk is voor de gezondheid van de de vrouw.

Desondanks vrezen artsen voor vervolging, waardoor ze terughoudend zijn in het bieden van zorg, stelt pro-abortus-organisatie Center for Reproductive Rights. In Texas kan een arts die een illegale abortus uitvoert 99 jaar cel krijgen.

Om aan te tonen dat een abortus medisch noodzakelijk is, en dus niet 'illegaal', moeten artsen vaststellen dat er sprake is van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Verschillende artsen zeggen tegen AP dat dit moeilijk is. Op een echo is de locatie van de bevruchte eicel niet altijd te zien. "Je kunt het nooit 100 procent zeker weten."

"Maar hoe bang ziekenhuizen en artsen ook zijn om de abortusregels van de staat te overtreden, ze moeten zich ook zorgen maken over het overtreden van de federale wet", zegt advocaat Mark Hearron van het Center for Reproductive Rights. De organisatie heeft twee aanklachten tegen ziekenhuizen ingediend.

Riskante plek

De problemen beperken zich niet tot staten met een abortusverbod. Een tekort aan personeel en middelen in ziekenhuizen leidt er ook toe dat zwangere patiënten in nood vaak worden doorverwezen naar andere ziekenhuizen, zelfs in staten zonder abortusverbod.

In Californië leidde de vertraagde onderkenning van een spoedgeval tot de dood van een baby. In andere staten werden zwangere vrouwen soms onjuist behandeld of weggestuurd, met ernstige gevolgen voor zowel moeder als kind.

Dara Kass, spoedeisendehulparts en voormalig medewerker van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid, waarschuwt dat de spoedeisende hulp door de combinatie van personeelsgebrek en abortuswetgeving een riskante plek kan zijn voor zwangere vrouwen.

Ze benadrukt dat het voor hen steeds onveiliger wordt om in een noodsituatie hulp te zoeken in het ziekenhuis, wat ernstige gevolgen heeft voor de volksgezondheid en de veiligheid van zwangere patiënten.

