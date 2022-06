Amerikaans Hooggerechtshof schrapt landelijk recht op abortus

De Amerikaanse president Biden heeft eerder al gezegd dat hij zich tegen dit besluit van het hof zou verzetten. Hij noemde het "radicaal" en de keuzevrijheid van vrouwen "fundamenteel". De Amerikaanse bevolking is verdeeld over het recht op abortus. 54 procent van de bevolking is grotendeels of volledig voorstander van het recht op abortus. 41 procent is er grotendeels of volledig op tegen.

Via nieuwssite Politico lekte de concepttekst van het besluit van het hof begin mei al uit. Vrouwenrechtenorganisaties reageerden toen furieus. Ze vrezen dat kwetsbare vrouwen niet zomaar naar een andere staat kunnen reizen voor een abortus als er in hun thuisstaat een verbod komt. Ze vrezen voor veel ongewenste geboortes en gevaarlijke abortussen.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof is momenteel zeer conservatief. Een van de verkiezingsbeloftes van voormalig president Trump was het aanstellen van rechters die tegen Roe vs. Wade zijn. Trump kon er in zijn regeerperiode drie benoemen, waardoor het hof nu bestaat uit zes conservatieve en drie progressievere rechters. Rechters worden benoemd voor het leven. De verwachting is dus niet dat dit besluit op korte termijn wordt teruggedraaid.