Hooggerechtshof VS buigt zich vanaf vandaag (maanden) over anti-abortuswet Mississippi

De discussie over abortus gaat verder in de Verenigde Staten. Het Hooggerechtshof beoordeelt vanaf vandaag een zaak die is aangespannen door de staat Mississippi. Als Mississippi in het gelijk wordt gesteld, dan kan dat grote gevolgen hebben voor het recht op abortus in het hele land. Waar gaat de zaak over en wat zijn de verwachtingen?

Mississippi wil sinds 2018 abortus na vijftien weken zwangerschap verbieden. De wet stuitte op veel verzet: een abortuskliniek vocht de wet aan en won. De staat stapte vervolgens naar een hogere rechtbank en verloor ook daar. Uiteindelijk is Mississippi naar het Hooggerechtshof gestapt, dat in mei zei de wet te beoordelen. Die zaak begint dus vandaag. De uitspraak in de zaak wordt echter pas in juni volgend jaar verwacht.

Ongrondwettelijk of niet?

"Een verbod op het plegen van abortus na vijftien weken zwangerschap betekent dus een abortusverbod nog voordat de foetus levensvatbaar is. Mississippi wil weten of een dergelijk verbod grondwettelijk is of niet. Dat is een directe uitnodiging om Roe v. Wade en Planned Parenthood v. Casey opzij te zetten", vertelt Kenneth Manusama, specialist in Amerikaans recht. "Eigenlijk wil Mississippi achterhalen of alle abortussen voor levensvatbaarheid ongrondwettelijk zijn."