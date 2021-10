Honderden demonstraties in VS voor recht op abortus

In diverse steden in de Verenigde Staten zijn mensen de straat op gegaan om zich uit te spreken voor het recht op abortus. Op de meer dan 600 demonstraties zijn vele tienduizenden mensen afgekomen.

Aanleiding is een nieuwe wet die in de staat Texas is aangenomen. Die geldt als de strengste abortuswet van de VS en verbiedt vrouwen hun zwangerschap af te breken als er een hartslag waarneembaar is, wat vaak na zes weken kan. De meeste vrouwen weten dan nog niet dat ze zwanger zijn.

Ook beoordeelt het Hooggerechtshof deze maand de anti-abortuswet van de staat Mississippi. Een uitspraak in die zaak kan een precedentwerking hebben voor andere staten. De demonstranten zijn bang dat het overwegend conservatieve hof het recht op abortus zal beperken. De uitspraak volgt volgend jaar.