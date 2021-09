Aanklachten tegen Texaanse arts die bewust anti-abortuswet overtrad

Een arts in de Amerikaanse staat Texas is door twee voormalig advocaten aangeklaagd, omdat hij de zeer strenge abortuswetgeving in de staat heeft overtreden. De zaken zijn voornamelijk bedoeld om de wet te testen.

In de nieuwe Texaanse abortuswet, die sinds begin deze maand geldt, is na ongeveer zes weken alleen nog onder zeer strenge voorwaarden abortus mogelijk.

In de wet staat ook dat mensen die ondersteuning bieden bij een illegale abortus 10.000 dollar moeten betalen aan degene die hen aangeeft en de rechtszaak wint.

'We zijn terug in 1972'

Alan Braid, een arts die werkzaam is in de stad San Antonio, schreef zaterdag in een column in de krant The Washington Post dat hij bewust de wet negeerde bij een abortus op 6 september bij een vrouw die nog in haar eerste timester van haar zwangerschap zat, maar bij wie een abortus volgens de nieuwe wet wel illegaal was. Volgens Braid had de vrouw "een fundamenteel recht deze zorg te krijgen".

De arts schreef in zijn column de mogelijke gevolgen van zijn actie "volledig te begrijpen".

Volgens hem is door de nieuwe wet 80 procent van de abortussen die hij normaliter uitvoerde niet meer mogelijk. "En daarmee zijn we terug in 1972", stelde Braid over het jaar waarin hij als net afgestudeerde arts begon met werken, toen abortussen zo goed als verboden waren. Hij zag in die jaren tieners sterven door illegale abortussen.

Toetsen aan grondwet

Maandag bleken oud-advocaten in Arkansas en Illinois Braid te hebben aangeklaagd. De advocaat uit Arkansas zei daarbij niet pertinent tegen abortus te zijn. Hij wilde met zijn zaak vooral duidelijkheid over de wet voor "alle nerveuze artsen" die vrezen bankroet te gaan na een abortus, zei hij tegen persbureau AP.

De andere advocaat vroeg de rechtbank in zijn aanklacht de wet ongrondwettelijk te verklaren. Hij vindt dat de overheid met de wet een grens overgaat.

De grootste anti-abortusgroepering van Texas, Texas Right to Life, heeft kritiek op zowel de aanklachten als Braids column. Ze vermoeden dat de column bedoeld was om dergelijke zaken aan te wakkeren.

President Biden noemde de Texaanse wet eerder al "bizar en extreem". Hij beloofde dat zijn federale regering zou zoeken naar mogelijkheden om Texaanse vrouwen alsnog toegang te verschaffen tot veilige en legale abortus. De regering is inmiddels een rechtszaak gestart tegen Texas om zo de wet te toetsen aan de Amerikaanse grondwet.