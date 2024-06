EPA Voorstanders van abortus protesteren tegen het verbod daarop

Rechters VS verwerpen zaak over abortuspil, maar het 'verandert niets'

Het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten heeft een zaak verworpen waarin anti-abortusactivisten toegang tot de abortuspil probeerden te bemoeilijken. De negen rechters hebben unaniem besloten dat de pil beschikbaar moet blijven.

In de zaak richtten anti-abortusgroepen zich op de regelgeving van de Amerikaanse medische toezichthouder FDA. Die heeft er in het verleden voor gezorgd dat de pil gemakkelijker beschikbaar is.

Mifepriston, in 2000 goedgekeurd door de FDA, wordt meestal samen met een ander medicijn, misoprostol, gebruikt om een miskraam op te wekken, bijvoorbeeld als een zwangerschap niet goed is gegaan of als de zwangerschap ongewenst is. Vorig jaar werd het middel bij bijna twee derde van alle abortussen in de VS gebruikt. Tegenstanders stellen dat het middel een gevaar vormt voor de gezondheid van vrouwen en meisjes.

De hoogste rechters oordelen dat mensen geen rechtszaak aan mogen spannen "simpelweg omdat anderen bepaalde activiteiten mogen uitvoeren", zonder daarbij aan te tonen hoe zij zelf worden benadeeld.

Niet gerustgesteld

De voormalig voorzitter van de Amerikaanse pro-abortusorganisatie Planned Parenthood, Cecile Richards, is naar eigen zeggen niet gerustgesteld door de uitspraak. Ze wijst erop dat deze uitspraak nieuwe zaken zeker niet uitsluit en dat bovendien sommige staten er alles aan doen om abortusmedicatie zo moeilijk mogelijk verkrijgbaar te maken.

Ook Rachel Rebouché, hoogleraar recht aan Temple University is niet gerust. "Het is een overwinning dat de status quo behouden blijft, maar het betekent niet dat deze argumenten niks meer waard zijn en dat anderen het niet zullen blijven proberen", zegt ze tegen persbureau AP.

Roe v. Wade

Het recht op abortus is al jaren een heet hangijzer in de Amerikaanse politiek. Twee jaar geleden vernietigde het Hooggerechtshof, dat een conservatieve meerderheid heeft, de uitspraak van de bekende zaak Roe v. Wade uit 1973. In dat jaar werd abortus in het hele land gelegaliseerd.

Sinds het Hooggerechtshof in 2022 de historische uitspraak deed, zijn er in veel staten maatregelen genomen om abortus te verbieden of het sterk te beperken. Volgens Richards is een abortus voor vrouwen alleen maar gevaarlijker geworden. "Uit jarenlange ervaring weet ik dat vrouwen er alles aan zullen doen om een ongewilde zwangerschap te beëindigen. Wat het Hooggerechtshof en anti-abortus politici doen, is het alleen maar moeilijker en duurder maken", zegt Richards tegen The New York Times.

Uit onderzoek van diezelfde krant blijkt dat zo'n 171.000 vrouwen vorig jaar naar een andere staat zijn gegaan om een abortus te krijgen, dat is een vijfde van het totaal aantal abortussen dat jaar. Vergeleken met 2019 is het aantal vrouwen dat in 2023 de staatsgrens passeerde verdubbeld.

Waarom is abortus al jarenlang zo'n heet hangijzer in de Verenigde Staten? Correspondent Marieke de Vries legt het uit in deze video:

6:10 Waarom abortus in de Verenigde Staten al jarenlang discussie oplevert

De uitspraak van het Hooggerechtshof kan wel gezien worden als een opsteker voor president Biden. In aanloop naar de verkiezingen in november heeft hij van abortusrecht een centraal thema gemaakt in de strijd tegen de Republikeinen van Donald Trump.

President Biden heeft in een verklaring na de uitspraak gezegd dat de beslissing van het gerechtshof "niets verandert aan het feit dat de strijd voor reproductieve vrijheid voortduurt".

Biden: "Het verandert niets aan het feit dat het hooggerechtshof Roe v. Wade twee jaar geleden vernietigde en vrouwen een fundamenteel recht verloren. Het verandert niets aan het feit dat het recht van vrouwen op de behandeling die zij nodig hebben in veel staten in gevaar is, zo niet al onmogelijk."