Getty Troy Parrott in het shirt van Tottenham

NOS Voetbal • vandaag, 13:51 AZ-spits Parrott brak nooit door bij Spurs, maar krijgt nu kans om ongelijk te bewijzen

Voor Troy Parrott is de derde wedstrijd van AZ in de Europa League een bijzondere. Het duel met Tottenham Hotspur van vanavond betekent voor de Ierse aanvaller een weerzien met de club waar hij tussen 2017 en 2024 onder contact stond.

Op de persconferentie van woensdagavond keek Parrott met een positief gevoel terug op zijn tijd in Londen. "De club is altijd goed voor me geweest en ik heb er een goede tijd gehad."

Voor de spits van de Alkmaarders is Tottenham Hotspur de club waar zijn voetbaldroom in uitkwam. Parrott verliet Ierland op 15-jarige leeftijd om in de jeugdopleiding van de Spurs te gaan spelen. Op zijn zeventiende verjaardag ondertekende hij zijn eerste profcontract in Londen, waarna hij op 7 december 2019 mocht debuteren in de Premier League met een invalbeurt tegen Burnley.

Een doorbraak in het Engelse voetbalwalhalla bleef daarna uit.

Debuut in Premier League

De bij de aanhang populaire spits werd vanaf 2020 verhuurd aan achtereenvolgens Millwall, Ipswich Town, MK Dons, Preston North End en Excelsior. Afgelopen zomer liet hij Tottenham Hotspur definitief achter zich voor een dienstverband bij AZ. Voor de Alkmaarders maakte hij tot nu toe zes doelpunten in elf officiële duels.

Over het hoogtepunt in zijn Londense periode is de spits duidelijk. "De dag dat ik debuteerde in de Premier League. Daar droomde ik altijd van..."

1:30 AZ-spits Parrott even terug bij Tottenham: 'Hier is het allemaal begonnen'

Voelt de wedstrijd van vanavond dan als thuiskomen voor Parrott? "Een klein beetje. Niet heel erg omdat ik hier niet veel heb gespeeld. Maar dit is wel waar het allemaal begon."

"Er zijn zeker nog mensen actief die ik graag mag. Ik heb wel wat vrienden in het team en in de staf zitten mensen met wie ik een goede band heb."

Moeilijke wedstrijd

De spits verwacht een pittige avond tegen de huidige nummer zeven van de Premier League. "Het zal zeker een moeilijke wedstrijd worden voor ons. Maar we willen onszelf testen tegen de grote teams en kijken wat we kunnen bereiken."

Ondanks de warme gevoelens wil Parrott zijn oude club pijn doen: "Natuurlijk wil ik scoren en uiteindelijk de wedstrijd winnen."

