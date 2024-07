AZ betaalt miljoenenbedrag aan Tottenham voor spits Parrott

Troy Parrott stapt voor een miljoenenbedrag definitief over naar AZ. De club uit Alkmaar lijkt het eigen transferrecord te breken, want naar verluidt wordt er acht miljoen betaald aan Tottenham Hotspur voor de diensten van de Ier. Het vorige transferrecord van AZ stond op zeven miljoen euro voor Mounir El Hamdaoui.

De 22-jarige Parrott speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij Excelsior. Bij de Rotterdamse club scoorde de spits tien goals in de eredivisie, en maar liefst zeven in de play-offs om promotie en degradatie, waarin Excelsior over twee duels verloor van NAC Breda en degradeerde naar de eerste divisie.