ANP Prinses Laurentien

NOS Nieuws • vandaag, 11:55 • Aangepast vandaag, 12:08 Ministerie neemt maatregelen om herhaling kwestie-Laurentien te voorkomen Marleen de Rooy Politiek verslaggever

Marleen de Rooy Politiek verslaggever



Het ministerie van Financiën heeft nieuwe afspraken gemaakt over contacten tussen ambtenaren en externe partijen, zoals de Stichting (Gelijk)waardig Herstel van prinses Laurentien die zich inzet voor slachtoffers van de Toeslagenaffaire. Voortaan moet er sprake zijn van gelijke verhoudingen bij onderhandelingen en gesprekken.

Dat betekent in de praktijk dat medewerkers van het ministerie van Financiën niet meer allemaal met medewerkers van de stichting mogen onderhandelen. Dat wordt voorbehouden aan hogere functionarissen.

"Daarnaast wordt in de contacten met derden voortaan vastgelegd dat de afspraken bij de Rijksoverheid over integriteit en omgangsvormen ook van toepassing zijn op een derde partij", staat in een interne memo.

Op het ministerie van Financiën zijn meerdere meldingen binnengekomen van ongewenst gedrag door prinses Laurentien, blijkt uit een interne terugblik die het ministerie deed en die is ingezien door de NOS.

Meer meldingen dan gedacht, geen officiële klachten

Het gaat om meldingen, er zijn geen officiële klachten van ongewenst gedrag ingediend. De meldingen komen uit de tijd dat prinses Laurentien voorzitter was van de stichting. De terugblik werd gedaan na berichtgeving over ongewenst gedrag van de prinses in het AD.

Uit gesprekken die de NOS voerde met betrokkenen blijkt dat het om meer meldingen gaat dan toe nu toe gedacht. Het zouden er ongeveer twintig zijn.

Op basis van de terugblik komt het ministerie tot de conclusie "dat medewerkers zich hebben bevonden in een werkklimaat met een te hoge werkdruk waarin bovendien onvoldoende oog was voor de positie van medewerkers in verhouding tot de stichting".

De hoogste ambtenaar van Financiën, secretaris-generaal Van den Dungen, schrijft in een interne memo dat "de publiciteit van de afgelopen zomer begrijpelijkerwijs veel heeft losgemaakt bij medewerkers van ons ministerie. Het is belangrijk dat signalen en meldingen niet alleen worden gehoord maar ook opvolging krijgen."

'Groot respect en waardering'

Verantwoordelijk staatssecretaris Achahbar neemt het in de interne memo op voor haar medewerkers, die het zwaar hebben gehad. "Zeker ook met alle publiciteit en nare uitingen op social media waartegen ambtenaren zich niet kunnen verweren. Ik zie elke dag hoe hard er door iedereen wordt gewerkt aan het herstel van de toeslagenaffaire. Dat verdient groot respect en waardering."

De stichting is tevreden met de reflectie. "Er zijn geen klachten gedaan, dus er is geen reden om verder in gesprek te gaan over grensoverschrijdend gedrag uit die periode. Fijn dat we nu samen vooruit kunnen kijken", laat een woordvoerder weten.

Laurentien legde eind augustus haar werk als voorzitter van Stichting (Gelijk)waardig Herstel neer, nadat er ophef ontstond over de methode van de stichting om de ouders te helpen. Ambtenaren van Financiën vonden de toegekende bedragen onuitlegbaar hoog.

Opnieuw overhoop

De stichting en het ministerie liggen deze afgelopen weken opnieuw overhoop over de toekomst van de herstelroute. Daarbij gaat het vooral over de bewijslast die gedupeerden hebben voor compensatie. De stichting gaat uit van vertrouwen, het ministerie wil bonnetjes en bewijzen zien.

Sinds het kabinet besloot onder strengere voorwaarden verder te gaan met de stichting als officiële Herstelroute, zijn er twintig dossiers naar het ministerie gestuurd. Allemaal werden ze door het ministerie met rode strepen teruggestuurd.

De stichting ziet het op deze manier niet zitten om verder te werken met het ministerie en wil de voorwaarden herzien. Zowel de stichting als het ministerie zeggen goede hoop te hebben dat ze er uiteindelijk wel uit zullen komen.