ANP Prinses Laurentien

NOS Nieuws • vandaag, 05:10 NRC: methode-Laurentien ligt stil en is niet opgeschaald volgens plan

Stichting (Gelijk)waardig Herstel, door prinses Laurentien opgericht voor gedupeerde toeslagenouders, is niet in staat om het 'opschalingplan' dat is afgesproken met het ministerie van Financiën uit te voeren. Dat meldt NRC, dat het vertrouwelijke plan in handen heeft.

Nieuwe gedupeerden kunnen zich op dit moment niet aanmelden bij de stichting. Ook wachten de ruim tweeduizend mensen die zich al eerder dit jaar hebben aangemeld nog steeds op hulp. Volgens het opschalingsplan hadden de eerste driehonderd voor eind september een doorrekening van hun schade moeten ontvangen. Dat zou nog niet zijn gebeurd. Ook kunnen nieuwe mensen zich niet aanmelden.

Website niet af

Volgens de stichting is de stilstand de schuld van het ministerie. Zo moeten mensen zich aanmelden via een website van de overheid, die nog niet af is. Een woordvoerder van het ministerie liet echter aan de krant weten dat zolang de website er nog niet is, mensen zich bij organisaties zoals de stichting kunnen melden.

Om de nieuwe gedupeerden te kunnen begeleiden zijn ook veel nieuwe vrijwilligers nodig om de verhalen van de gedupeerden op te schrijven voor beoordeling door een schade-analist. De stichting wil elke week vierhonderd tot vijfhonderd nieuwe vrijwilligers aantrekken. In september registreerde zich slechts een kwart van dat aantal.

Conflict

Er liep al eerder een conflict tussen het ministerie van Financiën en de stichting over een eerste proef van de stichting. In juli maakten het ministerie en de stichting afspraken over nieuwe voorwaarden over het afhandelen van de schade van de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Daarna kon de stichting gaan opschalen en vervolgstappen zetten in de dossiers van de mensen die zich in de proeffase al hadden aangemeld.

Prinses Laurentien

Prinses Laurentien stopte eind augustus met haar werk als voorzitter van de stichting na de ophef over de methode van de stichting om de ouders te compenseren. Ook waren er berichten over vermeend grensoverschrijdend gedrag van de prinses tegenover ambtenaren van het ministerie van Financiën.

Het is nog onduidelijk wanneer nieuwe gedupeerden zich kunnen aanmelden. Het ministerie heeft laten weten dat dit naar de verwachting "later dit jaar" is, schrijft de krant.