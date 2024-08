Prinses Laurentien stopt als voorzitter van stichting voor toeslagenouders

Politiek verslaggever Jorn Jonker:

"De positie van prinses Laurentien leidde in politiek Den Haag tot ongemak. Het kabinet is ministerieel verantwoordelijk voor de openbare activiteiten van het Koninklijk Huis, maar tegelijkertijd lag dit lid van het Koninklijk Huis overhoop met datzelfde kabinet over de afhandeling van de toeslagenaffaire. Dat begon flink te wringen.

Dat ze nu opstapt als voorzitter van de stichting zal er voor zorgen dat er op meerdere plekken in Den Haag opgelucht adem wordt gehaald. Er is veel lof voor hoe haar stichting snel en met aandacht voor slachtoffers aan het werk ging, maar het was volgens betrokkenen lastig om met haar te onderhandelen over hoe dat werk beter kon en over hoe het het werk van haar stichting ook aan de belastingbetaler uitgelegd kon worden.

Zo werd er volgens ambtenaren veel belastinggeld uitgegeven, ook aan zaken die voor de toeslagenaffaire speelden."