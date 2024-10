EPA Bij de ongeregeldheden werden twee bussen in brand gestoken

NOS Nieuws • vandaag, 18:55 Rellen in Lissabon na doodschieten Kaapverdische man door politie

In en rond Lissabon zijn rellen uitgebroken nadat een man door de politie werd doodgeschoten. Volgens de politie zijn er afgelopen nacht 60 gevallen van brandstichting of vernieling geweest in de Portugese hoofdstad. De politie en de regering proberen om de rust te laten terugkeren.

De onrust begon in de achterstandswijk Cova da Moura. Maandagochtend werd daar de 43-jarige Odair Moniz neergeschoten door de politie. Hij zou zich hebben verzet bij zijn arrestatie en daarbij de politie met een mes hebben bedreigd. De man overleed kort daarna in het ziekenhuis.

Het leidde tot grote verontwaardiging onder bewoners van de wijk, die betwijfelen of het politieoptreden proportioneel was en denken dat er racisme in het spel was. Moniz was van Kaapverdische afkomst.

Op sociale media ging bovendien een verhaal rond dat dinsdagavond een grote politie-inval zou zijn geweest in het huis van het slachtoffer. Ongeveer vijftien zwaar bewapende agenten zouden zonder huiszoekingsbevel met geweld het pand zijn binnengevallen en de familie hebben lastiggevallen. De politie ontkent dat voorval nadrukkelijk.

Bussen en vuilnisbakken in brand

Al snel breidde de onrust zich uit naar andere wijken en voorsteden van Lissabon, met name naar gebieden waar ook veel migranten wonen. Die onrust mondde uit in de hevigste rellen in de recente geschiedenis van de stad, schrijven Portugese media.

De politie meldt dat er twaalf voertuigen in brand zijn gestoken, waaronder twee bussen. Talloze vuilnisbakken gingen in de fik en er werd met stenen gegooid. Vier mensen raakten gewond, twee van hen zijn politieagenten. Drie mensen zijn opgepakt voor brandstichting en mishandeling.

Intussen proberen de autoriteiten de situatie te beteugelen. Ook vandaag is de sfeer nog altijd gespannen, melden lokale media. President Rebelo de Sousa maande vandaag tot kalmte. De minister van Binnenlandse Zaken noemde het doodschieten van de man een "ongelukkig incident" en zegt dat het ministerie permanent in contact staat met alle veiligheidsdiensten om de orde te herstellen, en "iedereen die aan deze rellen heeft deelgenomen voor het gerecht te brengen".

De politieagent die Moniz neerschoot, zit vast en het incident wordt onderzocht.

Benfica-Feyenoord

De wijken waar de brandstichtingen en vernielingen van gisteravond plaatsvonden, zijn niet ver van het stadion van voetbalclub Benfica, waar Feyenoord vanavond op bezoek is voor een Champions League-duel. De wedstrijd wordt bestempeld als een "hoog risico-evenement". Ook rond het stadion is veel politie aanwezig en er zijn straten afgezet.

Dinsdagavond werden tientallen Feyenoord-supporters volgens lokale media bij een café vlak bij het stadion aangevallen door aanhangers van Benfica. Volgens de politie heeft die confrontatie "geen ernstige gevolgen" gehad.