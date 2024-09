Portugese politie arresteert 14 mensen op verdenking aansteken bosbranden

De Portugese politie heeft 14 mensen aangehouden op verdenking van brandstichting. Mogelijk hebben de verdachten enkele van de tientallen dodelijke bosbranden die in het land woeden aangestoken.

Door de bosbranden in Midden- en Noord-Portugal zijn zeker zeven mensen omgekomen, onder wie drie brandweerlieden . Daarnaast zijn er huizen, fabrieken en tienduizenden hectares bos verwoest. Zeker vijftig mensen zijn gewond geraakt.

'Economische interesses'

Hij noemt als mogelijk motief economische belangen, zoals het kopen van land of verbrand hout tegen lagere prijzen. Een andere reden kunnen psychische problemen zijn. Eerder zeiden autoriteiten dat wrok of crimineel handelen ook mogelijke motieven zijn.

De branden in de regio Aveiro zijn sinds vanochtend grotendeels geblust, Aveiro is een van de zwaarst getroffen gebieden. In andere regio's woeden er nog steeds branden.