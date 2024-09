Drie doden bij natuurbranden in Portugal, EU stuurt blusvliegtuigen

Bij natuurbranden in het noorden en het midden van Portugal zijn drie doden gevallen. Ze kwamen alle drie om het leven in het zwaarst getroffen district Aveiro, waar verschillende dorpen zijn ontruimd.

Eerder was al bekend dat er gisteravond een brandweerman aan een hartaanval was overleden. Een ander slachtoffer was een 28-jarige medewerker van een bosbouwbedrijf. Hij werd verrast door de bosbrand, melden Portugese autoriteiten. Het derde slachtoffer kreeg net als de brandweerman een hartaanval, toen hij de vlammen bij zijn huis probeerde te blussen.

In totaal woeden in heel Portugal vijftien natuurbranden. De grootste brand woedt in de buurt van Oliveira de Azeméis, ten zuiden van Porto. In een stad zo'n 30 kilometer zuidelijker, Albergaria-a-Velha, brandden verschillende huizen uit.