Griekenland roept hulp EU-landen in om natuurbranden te bestrijden

De natuurbrand die gisteren ten noordoosten van Athene uitbrak, is zo sterk uitgebreid dat voorsteden van de Griekse hoofdstad worden bedreigd. Meer dan 700 brandweerlieden kregen door de aanhoudende wind geen grip op het vuur. De vlammen bereikten vandaag opnieuw een hoogte van 25 meter. 10.000 hectare natuurgebied is vernietigd of aangetast. Het vuur is het centrum van Athene tot op 15 kilometer genaderd.