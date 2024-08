Natuurbrand bij Athene breidt zich uit, brandweer schaalt op

Griekenland-correspondent Thijs Kettenis:

"Na een zachte winter met nauwelijks regen en een lente waarin voortdurend temperatuurrecords sneuvelden, weten de Grieken dat het risico op natuurbranden deze zomer groter is dan ooit. Al wekenlang breken er vrijwel dagelijks branden uit, maar tot nu toe werden ze snel geblust, onder meer doordat het niet zo hard waaide.

Daar kwam zondag verandering in: zoals vaak in augustus stak de meltemi op, een kenmerkende noordenwind die verkoeling brengt, maar ook vlammen razendsnel kan verspreiden. De hitte en kurkdroge bodem met daarop veel brandbaar materiaal maakte dat de brand bij Athene in een mum van tijd een kilometerslang front had.

Blussen zal moeilijk blijven: de komende dagen blijft het hard waaien. Voor de regio Athene, en een groot deel van midden-Griekenland en het schiereiland Peloponnesos geldt dan ook voorlopig de hoogste alarmfase met extreem bosbrandgevaar.

Griekenland heeft vrijwel ieder jaar last van bosbranden. De bossen ten noorden van Athene zijn de afgelopen jaren hard getroffen, vrijwel elk jaar brandt er een stuk af en er blijft steeds minder over."