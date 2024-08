Grote natuurbrand bij Athene, evacuatie-oproep voor Marathon

Ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene is een grote natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op zo'n 35 kilometer van de stad, in de buurt van de plaats Varnavas.

Uit voorzorg is de inwoners van meerdere dorpen gevraagd hun huis te verlaten en naar veiliger gebieden te gaan. Rond 22.40 uur kregen ook de bewoners van de historische stad Marathon een oproep om weg te gaan. Dat gebeurde via de Griekse variant van het NL-Alert.

Rookvergiftiging

"Het dorp was in een mum van tijd omsingeld door het vuur. Het waait erg hard", vertelt een inwoner van Varnavas aan persbureau Reuters. "Het begon op één plek en plotseling was het hele dorp omsingeld."

Hitterecord

Griekenland heeft te kampen met aanhoudende droogte en hitte. Juli was de warmste maand ooit gemeten in het land. In de regio rond Athene geldt de hoogste waarschuwing voor brandgevaar. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog onbekend.