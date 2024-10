Waterpoloster Wolves stopt bij Oranje na meer dan honderd interlands

Waterpolosters Iris Wolves heeft een punt gezet achter haar interlandloopbaan. De 30-jarige midvoor debuteerde in 2017 in de Nederlandse ploeg en speelde meer dan 100 interlands.

Wolves vertegenwoordigde Oranje onder meer op de gewonnen EK's van 2018 en 2024 en het gewonnen WK van 2023. Bij de Olympische Spelen van afgelopen zomer in Parijs legde Wolves met Nederland beslag op de bronzen medaille.

Na zeven jaar met heel veel plezier te hebben gespeeld in het Nederlands team komt er een einde aan mijn topsportcarrière", laat Wolves weten op haar LinkedIn-pagina.

Avontuur

"Ik kijk met veel trots en dankbaarheid terug op dit geweldige avontuur. Ik heb zo veel over mijzelf geleerd, mogen samenwerken met supersterke en inspirerende mensen, de wereld over gereisd, in het buitenland gewoond en een paar hele mooie prijzen mogen winnen."