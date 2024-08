Getty Images Sabrina van der Sloot in actie tijdens Nederland-Spanje in de halve finales van de Olympische Spelen

NOS Sport • vandaag, 00:22 'Brons zou mooi zijn' voor waterpolosters, maar blijft dit team ook bij elkaar? Franklin Stoker volgt in Parijs de Olympische Spelen

Franklin Stoker volgt in Parijs de Olympische Spelen



Hoe ziet de toekomst van de Nederlandse waterpolovrouwen eruit na hun verlies in de olympische halve finale in Parijs? De selectie van Evangelos Doudesis, die vandaag tegen de Verenigde Staten nog om brons speelt, lijkt nog voldoende groeimogelijkheden te hebben, ook met het oog op de Spelen van 2028.

De verslagenheid was donderdagmiddag groot in La Défense Arena. De waterpolovrouwen konden na een waanzinnige comeback het droomscenario niet helemaal uitschrijven, Spanje was na strafworpen beter. Geen schande, aangezien dat land net als Nederland van wereldniveau is.

'Goud had gekund'

Maar toch, een gouden plak was voor Oranje de kroon op het werk geweest, na een wereldtitel in 2023 en een Europese titel in 2024. "Als je kijkt naar wat wij de afgelopen jaren hebben opgebouwd, dan had het zeker gekund", vindt Sabrina van der Sloot (33).

De aanvoerster van Nederland zien we komend jaar sowieso nog in het bad bij GZC Donk, maar of ze nog een nieuwe olympische cyclus met Oranje gaat meedraaien? "Zelf kijk ik niet naar Los Angeles, maar ik vind wel dat we met dit team ontzettend veel in onze mars hebben. Ik hoop dat er voor de meiden nog een kans komt."

"Ik heb tegen 'Eef' (bondscoach Evangelos Doudesis, red.) gezegd dat ik waarschijnlijk als international in ieder geval nog een jaar doorga, maar ik kijk nog niet verder", aldus Van der Sloot.

Pro Shots Het Nederlands waterpoloteam tijdens de halve finale tegen Spanje

Doudesis gaat overigens zelf wel door. De Griekse coach verlengde voor de Olympische Spelen zijn contract met de Nederlandse zwembond.

En dat heeft hij vermoedelijk niet zonder reden gedaan. Er zit namelijk in dit Nederlands waterpoloteam nog voldoende potentie als je de leeftijdsopbouw van de selectie onder de loep neemt.

Relatief jonge groep

Sabrina van der Sloot (33), Vivian Sevenich (31) en Iris Wolves (30) zijn de enige dertigers in de olympische selectie van Doudesis. Zij kunnen eventueel dus afvallen voor de Spelen van 2028, al hebben zij die keuze nog niet gemaakt.

De rest van de groep lijkt minstens nog één olympische cyclus in zich te hebben, zoals Laura Aarts (27), Maartje Keuning (26), Brigitte Sleeking (26), Kittylynn Joustra (26) en Bente Rogge (26).

En dan hebben we nog de 'jonkies'. Lola Moolhuijzen (19), Nina ten Broek (23), sterspeelster Simone van de Kraats (23), Lieke Rogge (23) en Sarah Buis (24) lijken nog in de nog in de absolute bloei van hun topsportloopbaan te moeten komen.

Met de olympische ervaringen in de tas, lijkt er in de toekomst dus nog veel mogelijk voor dit Nederlands waterpoloteam.

'Do believe the hype': rapper Flavor Flav sponsort Amerikaanse waterpolosters Wereldberoemd geworden als oprichter van de New Yorkse rapgroep Public Enemy heeft Flavor Flav, van de hit 'Don't believe the hype', tegenwoordig een nieuwe hobby: waterpolo. De 65-jarige rapper die altijd een megalomane klok als ketting draagt, wist voor dit jaar niet van het bestaan van de sport af, maar sponsort nu Team USA en is de fanatiekste supporter van de tegenstander van Nederland om het duel om het brons. "Ik sta bekend als de grootste hype man van Amerika, dus ik dacht laat ik mijn expertise naar de waterpoloteams brengen", zei hij tegen ABC News. Flavor Flav voelde zich geroepen na een post van aanvoerder Maggie Stephens over de financiële moeilijkheden waarin de Amerikaanse waterpolosters zaten. Hij trainde een keer mee met het team en liep door de straten van Parijs met een waterpolobadmuts. Tijdens de Spelen schoot Flavor Flav ook discuswerpster Veronica Fraley te hulp, nadat zij had gezegd dat ze haar huur niet kon betalen. Flavor Flav reageerde rap: "I gotchu." Als de Nederlandse waterpolosters tijdens het duel een fanatieke fan zien springen op de tribunes en "yeah boyyyy" horen roepen, weten zij ook gelijk wie Flavor Flav is.

Aarts weet net als Van der Sloot niet of ze in 2028 op de Spelen staat, maar een nieuwe olympische droom zou ze wel in haar hoofd toelaten. "Ik ben nog niet klaar", aldus de keepster, die zich tegen Spanje na een matig begin herpakte in het tweede deel van de halve finale. "Zolang ik er nog plezier in heb en ik denk dat ik de top nog aankan, zal ik erbij blijven."

"We hebben echt een heel goede groep, met een fantastische mindset", gaat Aarts verder. "We bekijken het eigenlijk van jaar tot jaar. We zitten nog steeds in een heel mooi proces. Een bronzen plak zou zaterdag ook mooi zijn."

Van Belkum: 'Ze zijn geen voetballers' Voormalig waterpolo-international Iefke van Belkum vermoedt dat het resultaat tegen de Verenigde Staten bepaalt of een aantal speelsters doorgaat bij Oranje. "Het klinkt misschien gek, maar zodra je geen goud haalt, ben je geneigd om door te gaan. Dat blijft toch je droom", aldus Van Belkum. "Maar aan de andere kant spelen ze ook nog voor brons. Dat zou ook al een onwijze prestatie zijn. Mochten ze naast het brons grijpen, dan gaan best veel speelsters toch door, denk ik." Van Belkum, die in 2008 in Peking goud won, neemt Spanje als voorbeeld van hoe een selectie kwalitatief op peil kan worden gehouden. "Je ziet bij Spanje dat er vrij strak wordt doorgeselecteerd op leeftijd. De verhouding is altijd in orde. Dat zorgt voor een enorme continuïteit. Zij spelen namelijk wel telkens om de medailles. Dat doen ze heel goed." Het leven als waterpoloster is volgens Van Belkum geen vetpot. "We hoeven daar ook niet moeilijk over te doen. Ze zijn geen voetballers met een enorm maandsalaris. Dus de enige reden om door te gaan, is je intrinsieke motivatie. Hoeveel heb je ervoor over om je droom na te jagen? Dus ik begrijp goed dat sommige speelsters hun loopbaan per jaar bekijken." "Vergeet niet, dit was de eerste keer dat dit team om een olympische medaille speelde. Dat moet je ook gewoon een keer meemaken. Ik hoop dat de speelsters die ervaring zaterdag tegen de VS al een beetje kunnen gebruiken."