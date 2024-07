ANP Time-out bij de waterpolosters

Waterpolosters bulken van vertrouwen, maar blijven nederig: 'Niet met neus omhoog'

De koninklijke familie zag maandagavond in het Aquatics Centre in Parijs dat het met wilskracht van de Nederlandse waterpolosters wel goed zit. Bondscoach Evangelos Doudesis roemt de mentale wilskracht van zijn ploeg, iets wat in het verdere verloop van de Spelen goed van pas komt.

"Wat onze valkuil op deze Olympische Spelen kan worden? Ik weet het echt niet", zegt Doudesis (39) na de moeizame 15-11 winst op China. Het antwoord van de Griekse coach is niet onverschillig bedoeld, hij toont gewoon veel vertrouwen in zijn ploeg.

"Wij hebben de eigenschappen van een echt topteam. We kunnen op een mindere dag onze mindset veranderen om vervolgens een wedstrijd te kantelen. Dat hebben we de afgelopen jaren wel geleerd", zegt Doudesis, die sinds september 2021 het stokje overnam van Arno Havenga. Hij won daarna met Oranje de wereldtitel in 2023 in het Japanse Fukuoka en de EK-titel in 2024 in Eindhoven.

Omgaan met tegenslagen

Nederland toonde in het door Oranje-supporters gedomineerde zwemstadion aan - met name ook de veelvuldig klappende Koningin Máxima liet zich op de tribune gelden - dat het inderdaad met tegenslagen kan omgaan.

Oranje startte al goed met een zwaarbevochten zege op Hongarije. Het vertrouwen binnen ploeg is daardoor groeiende.

Keepster Laura Aarts denkt dat ze met Oranje voor het hoogste kan gaan. "Maar we moeten vooral nederig blijven en doen wat je goed kan", zegt ze. "Vooral niet met je neus omhoog lopen, zo zijn we helemaal niet. We zijn daar veel te nuchter voor. Dat houdt ons denk ik scherp."

ANP Laura Aarts moet in actie komen tegen China

Ook Doudesis neemt het woord 'nederig' in de mond als het over zijn selectie gaat. "We bekijken alles stapje voor stapje, maar door onze goede start weten we nu ook: ons toernooi begint eigenlijk pas op 6 augustus."

Doudesis doelt daarmee op de start van het knock-outfase van het waterpolo. Daarin is het vermoedelijk vooral zaak om het uitermate sterke Verenigde Staten pas in de finale te ontmoeten.

Topfavoriet VS

De Verenigde Staten gelden ook in Parijs weer als de grote favoriet. Het land won sinds het gouden succes van Oranje in 2008 de daaropvolgende drie Olympische Spelen. "Het gaat niet alleen om de VS, er zijn nog meer teams die in aanmerking komen, zoals Spanje", waarschuwt Doudesis.

Hij heeft daar een punt, want uitgerekend Spanje bracht het ongenaakbaar geachte Team USA maandag een onverwachte 13-11 nederlaag toe. "Het was interessant om te zien. We hebben een gedeelte van die wedstrijd bekeken op de livestream. Ik vond Spanje heel goed spelen, maar we zijn niet bezig met wat dit niet voor ons kan betekenen", aldus Aarts.

Reuters Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima juichen de waterpolosters toe

Nederland moet volgens de 27-jarige keepster nu vooral geen gekke dingen doen. Puzzelen, sport op televisie kijken en niet te veel in het olympisch dorp rondneuzen. "We zitten lekker in ons bubbeltje in de woonkamer. We vermaken ons prima."

Bondscoach Doudesis zal het tevreden gadeslaan. Hij ziet het vervolg van de Spelen met veel vertrouwen tegenmoet. "Ik denk dat we er klaar voor zijn om ons ultieme doel te bereiken."

De waterpolovrouwen vervolgen woensdag hun jacht op het goud met een wedstrijd tegen Australië.