Waterpolosters treffen ijzersterk Spanje in halve finale: 'Voor ons geen angstgegner'

De Nederlandse waterpolosters hebben zich zonder echt te overtuigen geplaatst voor de halve finales. In de uitverkochte La Defense Arena won de ploeg van bondscoach Evangelis Doudesis met 11-8 van Italië.

Het is voor het eerst sinds 2008, toen Nederland olympisch kampioen werd, dat de halve finales zijn bereikt. Daarin is donderdag het ijzersterke Spanje de tegenstander. Spanje liet geen spaan heel van de Canadese vrouwen, die met 18-8 af gingen door de zijdeur.

Klein wonder

Het mocht een klein wonder heten dat La Squadra Azzurra het tot de kwartfinales schopte. Nadat de ploeg zich niet had weten te kwalificeren voor de uitgestelde Spelen van Tokio ging de bezem door de selectie. Verjonging bleek evenwel niet per definitie verbetering, zo werd in de poulefase pijnlijk duidelijk.

De olympisch kampioen van Athene 2004 stelde in de kwalificatie bitter teleur, met drie nederlagen en slechts één overwinning tegen Griekenland (12-8).

Nederland, winnaar van het goud tijdens de Spelen van 2008 in Peking, kende een nagenoeg vlekkeloze aanloop naar de kwartfinales. Oranje was in de groepsfase de bovenliggende partij tegen Hongarije (10-8), China (15-11) en Canada (20-11) en trok na shoot-outs aan het kortste eind tegen Australië: 15-14.

1:49 Lieke Rogge: 'We trainen altijd op die laatste periode, dat is onze kracht'

Oranje leek zwaar onder de indruk van de 15.000 toeschouwers op de tribunes van het stadion dat in de eerste week decor was van het zwemtoernooi. De wereldkampioen van 2023 en winnaar van het laatste EK slaagde er slechts met de grootste moeite in het krachtsverschil met Italië in doelpunten tot uitdrukking te brengen.

Met name het eerste kwart zocht Oranje vergeefs naar een gat in de Italiaanse defensie (2-2). Halverwege had de ploeg evenwel een voorsprong van 5-4 te pakken.

Doudesis, Griek in Nederlandse dienst, zag zijn ploeg ook in het tweede bedrijf aanvankelijk niet imponeren. Oranje had weliswaar meer balbezit dan voor rust, maar slaagde er opnieuw niet in de opponent in de houdgreep te nemen (1-1). Pas in het laatste kwart kwam de ploeg een beetje op stoom, met een eindstand van 11-8 tot gevolg.

Soep

"Dit was niet onze beste wedstrijd", bekende Doudesis na afloop. "Door de ervaring hebben we de controle weten te behouden. We weten in zo'n situatie hoe te winnen en dat is het belangrijkste: stabiel verdedigen, energie geven in de aanval, geen risico's nemen en fouten minimaliseren."

De vraag waarom zijn ploeg pas in de vierde periode loskwam van de Italiaanse vrouwen liet zich door de oefenmeester moeilijk beantwoorden. "Dat is iets dat in mijn ploeg zit. Het is een kwestie van vertrouwen en kwaliteit hebben, wil om te winnen en beter zijn dan de tegenstander. Daar maken we een soep van. Mentaal zijn we uiteindelijk een beter team. We hebben grote honger om te winnen."

1:43 Brigitte Sleeking: 'Wij worden steeds beter en dat houden we vast'

De Griek zei uit te kijken naar de titanenstrijd tegen Spanje: "Dit zijn twee van de beste waterpoloploegen ter wereld. Wie er gaat winnen? Dat is een goede vraag."

Routinier Sabrina van der Sloot heeft vertrouwen in de goede afloop van de halve finale. Nederland doet volgens haar niet onder voor de Spaanse vrouwen.

Handschoen

"Dat de eerste zes goals door zes verschillende speelsters worden gemaakt, komt niet vaak voor. Het zegt veel over de kwaliteit die in deze ploeg zit. Wij groeien in dit toernooi."

Ook Van der Sloot popelt om de handschoen op te nemen tegen Spanje. "Dat is voor ons in ieder geval geen angstgegner. Dit wordt een superleuke wedstrijd. Al die in het oranje geklede mensen op de tribune geven ons in ieder geval een enorme boost."