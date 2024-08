Waterpolosters winnen eenvoudig en treffen Italië in kwartfinales Spelen

De Nederlandse waterpolovrouwen hebben hun laatste groepswedstrijd op de Olympische Spelen met 20-11 gewonnen van Canada. Oranje gaat als nummer twee van de groep door naar de kwartfinales. Zowel Nederland als Canada was al zeker van de volgende ronde.

Nederland treft in de kwartfinales Italië, dat derde werd in groep B. Die wedstrijd is aanstaande dinsdag om 14.00 uur.