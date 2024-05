Waterpolosters Polar Bears winnen eerste finaleduel in thriller tegen De Zaan

Dubbele dubbel

De Zaan kan de tweede club worden in het Nederlandse waterpolo die zowel bij de mannen als de vrouwen in een jaar de dubbel wint.

Het is in de Nederlandse waterpologeschiedenis slechts één keer vaker voorgekomen dat een club beide landstitels én beide bekers wist te veroveren. UZSC zorgde in het seizoen 2016-2017 met een dubbele 'dubbel' (beker én kampioen) voor dat unicum.

Zaterdag (19.00 uur) is het tweede duel in de finaleserie in Zaandam. Mocht de beslissing dan nog niet vallen, dan is er zondag (14.30 uur) het derde en beslissende duel in Ede.