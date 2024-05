Primeur oppermachtig De Zaan: voor het eerst landskampioen waterpolo

De waterpoloërs van ZV De Zaan zijn voor het eerst kampioen van Nederland geworden. De Zaan gaf het thuisspelende Donk zondag een pak slaag (15-4), nadat het zaterdag in Zaanstad al de eerste finalewedstrijd met 13-9 had gewonnen.

De Zaan en Donk stonden ook in 2021 en 2023 tegenover elkaar in de finale. Donk won toen zijn zevende en achtste titel.

De Zaan, in 2012 ontstaan door een fusie van Nereus en Alliance, pakte in maart voor de derde keer de beker, maar de titel ontbrak nog op het palmares.

Zondag werd het duel in Gouda vroeg in het derde kwart beslist toen De Zaan via Angelo Corver (topscorer met vijf goals), Thomas Lucas en Don Rempt uitliep naar 9-3.