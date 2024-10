Acht maanden na fataal ongeluk worden werkzaamheden aan brug in Lochem hervat

De werkzaamheden aan de Nettelhorsterbrug in Lochem, waar eerder dit jaar een dodelijk ongeluk plaatsvond, worden volgende week weer opgestart. In februari viel een van de grote brugbogen uit de takels van een kraan. Daarbij kwamen twee bouwvakkers om het leven.

Ondersteuning

Begin november komen ze per schip aan bij de bouwlocatie aan het Twentekanaal in Lochem. Naar verwachting worden de boogdelen van de brug in december op hun plek gehesen.

Icoon van de stad

De nieuwe brug wordt beschouwd als toekomstig icoon voor de stad in de Achterhoek. Het is een onderdeel van de rondweg om Lochem, die bedoeld is om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Omdat na het ongeluk wel verder is gewerkt aan de rest van de rondweg, is die bijna af.