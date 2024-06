Opruimwerkzaamheden brug Lochem duren waarschijnlijk tot half augustus

De opruimwerkzaamheden van de brug in Lochem waar in februari een fataal ongeluk plaatsvond , duren zeker nog tot half augustus. Daarna hoopt de provincie Gelderland meer duidelijkheid te kunnen geven over wanneer de bouw van de brug kan worden hervat. Meerdere delen ervan zijn zodanig beschadigd dat ze niet hergebruikt kunnen worden.

Het ongeval gebeurde in februari bij hijswerkzaamheden aan de nieuwe kanaalbrug over het Twentekanaal. De Nettelhorsterbrug werd beschouwd als toekomstig icoon voor de stad. Op 21 februari zou de eerste boog geplaatst worden. Dat ging helemaal mis: een brugdeel viel uit de takels van een kraan en belandde zo'n 25 à 30 meter lager op een stellage. Twee mensen kwamen daardoor om het leven.

Niet meer te gebruiken

BAM heeft de schade van verschillende brugdelen geïnspecteerd en concludeert dat een aantal daarvan niet meer te gebruiken is. Het deel van de brug dat losschoot en het brugdek waar dat op terechtkwam moeten opnieuw worden gemaakt, schrijft Omroep Gelderland. Dat gebeurt op een bouwwerf in Gent. De nieuwe onderdelen worden via het water naar de bouwlocatie aan het Twentekanaal in Lochem gebracht wanneer ze af zijn.