Wekdienst 22/10: BRICS-landen komen samen in Rusland • PSV speelt tegen Paris Saint-Germain

Goedemorgen! Rusland organiseert voor het eerst in lange tijd een BRICS-top. En de advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie komt met een advies over derdelanders uit Oekraïne.

Wat kun je vandaag verwachten?

Wat heb je gemist?

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat ondernemers voorlopig toch wel in de 'zero-emissiezones' moeten kunnen blijven rijden. Veertien Nederlandse steden stellen vanaf 1 januari 2025 dat soort zones in. Alleen elektrische bedrijfswagens zonder uitstoot worden dan nog toegelaten.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Bijna alle landen van de wereld komen deze week in Colombia bij elkaar op een internationale top over biodiversiteit. Ze praten er over het verlies van het aantal soorten planten en dieren. Dat probleem speelt ook in Nederland: