Sonja Barend Award naar Margriet van der Linden

Margriet van der Linden heeft de Sonja Barend Award gewonnen voor het beste televisie-interview. Ze kreeg de prijs voor haar interview in Zomergasten met mensenrechtenadvocaat Liesbeth Zegveld. De prijs werd vanavond uitgereikt in de talkshow Bar Laat, door Sonja Barend zelf.

"Het heeft alles in zich wat je in een interview wilt zien", aldus het juryrapport. "Dit gesprek is tot het einde toe een krachtenveld. Het grote en het kleine, het persoonlijke en het abstracte. Met klein gebaartjes en de juiste vragen is Van der Linden de hele avond dienstbaar aan haar gast."