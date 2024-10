Ruim twintig jaar gevangenisstraf voor oud-president Peru

De Peruaanse oud-president Alejandro Toledo is veroordeeld tot een gevangenisstraf van ruim 20 jaar voor het aannemen van steekpenningen van het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht.

De 78-jarige Toledo was van 2001 tot 2006 president van Peru. Tijdens zijn presidentschap zou hij 35 miljoen dollar hebben gekregen van het bouwbedrijf in ruil voor een grote opdracht. Odebrecht kreeg in ruil voor het smeergeld de opdracht om een weg aan te leggen die het zuiden van Peru verbindt met Brazilië.