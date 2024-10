NOS Voetbal • gisteren, 23:20 Ruim 150 voetbalprominenten herdenken Neeskens: 'Verdient hij als geen ander'

2:07 Voetbalprominenten herdenken Neeskens in Zeist: 'Een heerlijk mens'

Een haag van voetbalshirtjes van clubs waar Johan Neeskens in zijn carrière speelde of trainde, verlichtte het KNVB-trainingscentrum in Zeist. Vele voetbalprominenten, van wie sommigen nog steeds in mineur, meldden zich maandagavond voor een herdenkingsbijeenkomst voor de begin deze maand overleden oud-middenvelder van Ajax en Oranje.

Aan de voeten van het standbeeld van 'De Nees' in de tuin in Zeist liggen bloemen en kransen van zijn oude clubs. Zijn dood wordt al twee weken overal herdacht. Volkomen terecht, vinden de genodigden in Zeist.

"Een eerbetoon aan Johan Neeskens", zegt Frank Rijkaard. "Ik vind het mooi dat het gebeurt. Dit verdient hij als geen ander."

ANP Frank Rijkaard bij de herdenking van Johan Neeskens in Zeist

Vrienden, kennissen en andere gasten uit de voetbalwereld, in totaal zo'n 160, waren naar Zeist gereisd. Niet alleen Willem van Hanegem, Sjaak Swart en Jan Mulder. Ook een delegatie uit Barcelona, waar Neeskens 'Johan Segundo' werd genoemd, waren naar Nederland gekomen.

"Een heerlijk mens", zegt de ook aanwezige Guus Hiddink, die Neeskens als assistent-trainer bij Oranje meemaakte op het WK van 1998.

2:39 Oud-voetballer Johan Neeskens (73) overleden

"Hij was een voorbeeld voor iedereen. Een geweldig aardige jongen", vertelt Bert van Marwijk, die "met een heel triest gevoel" naar de KNVB-campus was gereden. Van Marwijk kende Neeskens al van lang geleden.

"Ik zie ons nog samen hier komen. We waren allebei zestien, kwamen we hier samen voor het UEFA-elftal. Vanaf dat moment hebben we alle elftallen samen gespeeld tot aan het Nederlands elftal. Een geweldenaar op het veld. We trokken ons allemaal aan hem op. Werd het gemeen, dan ging hij voorop in de strijd. Hij was een van de grootsten die we in Nederland hebben gehad."

ANP Shirtjes van clubs waar Neeskens trainde of speelde in zijn carrière

Neeskens was de grote verbindende speler op het middenveld van de elftallen van Ajax en Oranje dat in de jaren zeventig het Nederlandse voetbal de status bracht die het nu heeft.

Sjaak Swart, die Neeskens als zijn zoon beschouwde, is aangedaan door het aantal spelers uit die gouden tijd dat de afgelopen jaren is overleden. "Ik ben wel een beetje nerveus, omdat ik met al die jongens gespeeld heb, jarenlang, het doet me veel dat er een heleboel wegvallen."

Opgegroeid met Neeskens

Rijkaard, die gevraagd was iets te zeggen tijden de herdenking, werkte bij FC Barcelona nauw samen met Neeskens, die in 2006 als assistent van Rijkaard in de dug-out zat. Wat vertel je dan op een avond als deze? Dat Neeskens goed in teamverband kon werken, dat hij zijn voetbalkennis zonder kapsones overbracht op de spelersgroep.

En: "Hoe ik vroeger tegen hem opkeek als speler van de gouden generatie. Het was een voorrecht om met hem te werken", vertelt Rijkaard. "Wij zijn opgegroeid met de gouden generatie. Dit waren onze helden. Het Nederlandse voetbal is op de kaart gezet door die mensen. En een van hen was Johan Neeskens."