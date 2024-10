EPA Overstromingen in Emilia-Romagna

NOS Nieuws • vandaag, 11:44 Opnieuw noodweer in Italië, houdt nog enkele dagen aan

In grote delen van Italië leidt noodweer tot overstromingen. In 24 uur tijd is een extreme hoeveelheid regen gevallen en het blijft ook vandaag en de komende dagen hard regenen en waaien. Wegen en rivieren zijn overstroomd en ook in steden is veel wateroverlast. Ten minste twee personen zijn om het leven gekomen.

Vanochtend kwam in Pianoro, bij Bologna, een man van 20 om het leven. Hij zat in een auto die werd meegesleurd door het water. Zijn broer, die ook in de auto zat, wist zichzelf in veiligheid te brengen. Donderdag overleed een oudere man die paddenstoelen aan het plukken was in de buurt van Genua. Hij gleed waarschijnlijk van een klif.

Het regent al dagenlang in Italië. Vooral in Toscane, Emilia-Romagna en Ligurië, maar ook op Sicilië is veel regen gevallen. Sinds donderdag zijn veel scholen gesloten in de provincies Genua, Savona en La Spezia, het treinverkeer ligt op veel trajecten stil en er werden vluchten omgeleid. In Venetië werd de stormvloedkering gesloten. Evenementen, markten en sportwedstrijden zijn afgelast.

160 millimeter

In Emilia-Romagna zijn overstromingen in een gebied dat zich uitstrekt over Bologna, Ravenna, Modena, Reggio en Piacenza. Er is onder meer een dijk doorgebroken. In een aantal gemeenten is de noodtoestand uitgeroepen. In Bologna viel sinds gistermiddag 160 millimeter regen. Inmiddels is de hevigste regenval voorbij.

Honderden brandweerlieden zijn in touw om mensen te redden die zijn overvallen door het water. Op beelden is te zien dat straten zijn veranderd in kolkende rivieren. Ook met helikopters worden mensen in veiligheid gebracht.

In veel plaatsen kregen mensen gisteravond het advies om thuis te blijven en naar de bovenste verdieping van hun huis te gaan, onder meer in Ancona en Bologna, waar de rivier de Ravone tot kritieke hoogte was gestegen. De straten zijn er overspoeld door water, modder en puin.

Derde keer in korte tijd

Mensen konden niet terug naar huis vanuit hun werk vanwege ondergelopen wegen. In de bergen gutst het water van de hellingen en zijn wegen niet of nauwelijks begaanbaar. Op meerdere plaatsen zijn aardverschuivingen gemeld. Ook daarbij moest de brandweer mensen evacueren.

Ook in september waren er al overstromingen in de getroffen regio's. Vorig jaar mei vielen ten minste dertien doden door noodweer in Noord-Italië en in de zomer werden vakantiegangers overvallen door slecht weer. Honderden Nederlanders werden toen gerepatrieerd omdat hun auto beschadigd was door enorme hagelstenen.

Orkaan

Italiaanse meteorologen verwachten dat het noodweer in het zuiden zeker tot dinsdag aanhoudt, omdat daar een orkaan tot ontwikkeling komt die gepaard gaat met extreme hoeveelheden regen. Op Sicilië wordt vandaag de meeste regen verwacht. In Catania werden automobilisten gered die vast waren komen te zitten in een ondergelopen tunnel.