Ook evacuaties en overstromingen in Noord-Italië na zware regenval

Correspondent Italië Angelo van Schaik:

"Het hoogtepunt wordt ergens vandaag verwacht. Het is de hele dag nog code rood in Emilia-Romagna en in de Marken. Er wordt nog heel veel regen verwacht, dus de kans op overstromingen blijft en groeit zelfs. Ook morgen wordt in dat gebied, en in andere delen van Italië, slecht weer verwacht. Het blijft vandaag en morgen kritisch."