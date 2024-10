ANP Yanne Dorenbos

NOS Wielrennen • vandaag, 14:20 • Aangepast vandaag, 20:14 Debutant Dorenbos leidt verrassend op omnium bij WK baan, nog één race te gaan

Baanwielrenner Yanne Dorenbos lijkt bij de WK in het Deense Ballerup hard op weg om een medaille te veroveren op het omnium. De Nederlander gaat na drie van de vier onderdelen aan de leiding dankzij winst op de scratch, een tweede plaats in de temporace en een vierde plaats op de afvalkoers.

Om 21.05 uur begint de allesbepalende puntenkoers. De Nederlander heeft nu acht punten voorsprong op de Italiaan Simone Consonni.

Dorenbos maakte veel indruk met zijn manier van rijden. Op het eerste onderdeel, de scratch, zat hij in een kopgroep van zeven. Daar reed hij in de laatste ronde uit weg.

In de temporace reed hij daarna met veel overtuiging weg uit het peloton, waarna hij een ronde winst pakte op de rest van de renners. In de uitslag moest hij enkel de Fransman Oscar Nilsson-Julien voor zich dulden, die eerder een ronde had gewonnen.

2:09 WK baanwielrennen uitgelegd: zo werkt het omnium

In de afvalkoers overleefde hij de riskante vroege eliminaties en lette hij voornamelijk op Consonni, die na twee onderdelen tweede stond. Dorenbos werd uiteindelijk vierde, Consonni derde. Met nog één onderdeel te gaan gaat Dorenbos daardoor nog altijd aan de leiding.

WK-debutant

De 24-jarige Dorenbos geldt als een van de grote talenten binnen de duurploeg op de baan, samen met Philip Heijnen (vrijdag brons op de puntenkoers) en Vincent Hoppezak (donderdag vierde op de scratch). Dorenbos was ook al reserve op de Olympische Spelen in Parijs en krijgt nu de kans op het enige olympische individuele onderdeel voor duurrenners.

Het is voor Dorenbos zijn debuut op een WK. Later vandaag rijdt hij de andere onderdelen van het omnium. De renner die na het vierde onderdeel de meeste punten heeft verzameld, wint de wereldtitel.

Hij zal in het laatste onderdeel verschillende sterke renners achter zich moeten houden. Onder anderen olympisch kampioen op de koppelkoers Rui Oliveira, de Britse topcoureur Ethan Hayter en Lidl-Trek-coureur Consonni staan nog goed in het klassement. In de huidige tussenstand heeft Dorenbos echter al een mooie marge op de andere coureurs.

NOS De stand van het WK-omnium na drie van de vier onderdelen

Op de EK in Apeldoorn in januari van dit jaar reed Dorenbos ook het omnium. Ook toen won hij de scratch en werd hij tweede in de temporace. Toch betekende dat geen medaille voor Dorenbos.

Hij begon daar als tweede aan de puntenkoers, waar een medaille door zijn vingers glipte. De toen nog relatief onervaren duurrenner uit Castricum eindigde dat EK als vierde.

WK baanwielrennen live bij de NOS De wereldkampioenschappen duren tot en met zondag en zijn live te volgen bij de NOS via NPO 3 en een livestream. Zaterdag zijn de medaille-onderdelen in de avond en begint de tv-uitzending op NPO 3 om 20.00 uur. Via een livestream zijn er al vanaf 18.30 uur beelden te zien.