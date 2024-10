Baanwielrenner Heijnen 'supertevreden' met WK-brons op spannende puntenkoers

Wielrenner Philip Heijnen heeft een bronzen medaille gewonnen op de WK baan in het Deense Ballerup. Op de puntenkoers deed hij lang mee om de wereldtitel, maar moest hij uiteindelijk genoegen nemen met de derde plek.

"Ik ben supertevreden met deze medaille", vertelt een trotse Heijnen. "Maar met iets slimmer rijden had er misschien nog iets meer ingezeten."

De 24-jarige Heijnen toonde zich meteen bedrijvig in de wedstrijd en greep vijf punten in de eerste sprint. Vlak daarna kwam hij in een sterke kopgroep terecht, waardoor hij al vroeg een ronde pakte op de rest van het peloton.