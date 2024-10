Baanwielrenner Dorenbos debuteert op WK met bronzen medaille op het omnium

Baanwielrenner Yanne Dorenbos heeft bij zijn WK-debuut in het Deense Ballerup de bronzen medaille gewonnen op het omnium. De Nederlander ging na drie van de vier onderdelen aan de leiding, maar kwam in de beslissende puntenkoers net tekort voor de wereldtitel.

Dorenbos ging aan de leiding na een overwinning in de scratch, een tweede plaats in de temporace en een vierde plaats op de afvalkoers. De 24-jarige WK-debutant maakte vooral indruk met zijn manier van rijden.

Op het eerste onderdeel, de scratch, zat hij in een kopgroep van zeven. Daar reed hij in de laatste ronde uit weg. In de temporace reed hij daarna met veel overtuiging weg uit het peloton, waarna hij een ronde winst pakte op de rest van de renners.