NOS Voetbal • vandaag, 06:00 AZ is gewaarschuwd: Luuk de Jong kan na 'vakantietje' weer vol gas geven

6:10 Luuk de Jong: 'Spelen in eredivisie en in Europa elke keer weer wereld van verschil'

Hij durft het wel "een klein vakantietje" te noemen: PSV-spits Luuk de Jong heeft genoten van de paar vrije dagen die hem gegund waren tijdens de afgelopen interlandperiode. Lekker in de weer met de kinderen, afspreken met vrienden.

Maar ook: naast enkele trainingen het lichaam rust gunnen en herstellen. Dat was immers de achterliggende gedachte toen de spits van PSV, die tijdens het WK van 2022 tegen Argentinië zijn 39ste en laatste interland afwerkte, vorig jaar maart liet weten zich niet meer beschikbaar te stellen voor het Nederlands elftal.

Pro Shots Luuk de Jong juicht

Een beslissing die de in Zwitserland geboren Achterhoeker - en daarmee ook zijn Eindhovense werkgever - geen windeieren heeft gelegd. Hij mag dan in zijn zeventiende seizoen als prof in de herfst van zijn carrière beland zijn, de 34-jarige De Jong lijkt in de vorm van zijn leven te verkeren.

"Ja, ik zit heel lekker in mijn vel", beaamt de PSV'er onmiddellijk. "Ik kan belangrijk zijn voor het team, ik maak mijn doelpunten. En ik denk wel dat dat het gevolg is van dat ik op deze leeftijd op bepaalde momenten rust kan inbouwen gedurende het seizoen. Even gas terugnemen en herstellen om daarna weer vol gas te geven."

Blijven pieken

Geen goed nieuws voor AZ. De nummer drie van de eredivisie krijgt vanavond bezoek van de koploper, die na acht speelronden nog zonder averij is en al acht punten los staat van de Alkmaarders. De Jong, die dit seizoen inmiddels vier keer het net vond in de eredivisie, verschijnt uitgerust aan de aftrap.

"Ik heb het gevoel dat als je almaar om de drie, vier dagen door blijft voetballen, het frisse er soms bij spelers wat af gaat. Ik merk dat ik mij nu heel goed kan opladen voor wedstrijden en kan blijven pieken in de wedstrijden bij PSV."

Met 29 doelpunten - waarmee hij gedeeld eredivisietopscorer werd met Vangelis Pavlidis (AZ) - wees De Jong PSV vorig seizoen de weg naar de landstitel. Met dank aan de geoliede machine die trainer Peter Bosz had gebouwd, benadrukt de aanvoerder.

"Ik ben nooit een spits geweest die kan inzakken en wachten tot we de bal veroveren en dan eruit komen. Nee, ik wil graag direct druk zetten, de bal veroveren op de helft van de tegenstander, dicht bij de zestien van de tegenstander blijven en zo kansen creëren. En zo is de spelopvatting van de coach ook. Dat past perfect bij mij."

Twee extra

Die aanpak bracht de ploeg vorig seizoen in eigen land succes, maar bijna ook in Europa. In de achtste finales van de Champions League had De Jong op bezoek bij Borussia Dortmund de 1-1 en daarmee een verlenging op zijn schoen. Maar hij schoot in kansrijke positie over tegen de latere verliezend finalist.

Voor dit seizoen heeft de UEFA een nieuwe opzet gelanceerd en die kan De Jong wel bekoren, ook al staan er nu in de eerste ronde geen zes maar acht duels op de rol. "Twee extra, ja. Maar hoe meer wedstrijden je kunt spelen, hoe beter, want de Champions League is het mooiste dat er is. Dus dat doe je maar al te graag."

Pro Shots Luuk de Jong met een doelpoging tegen Sporting Portugal

PSV is z'n Europese campagne begonnen met een tamelijk kansloze 3-1 nederlaag bij Juventus en een 1-1 gelijkspel in Eindhoven tegen Sporting Portugal. Dinsdag wacht een uitduel met Paris Saint-Germain.

Tegen een muur

Het voetballen in de Champions League is steeds weer een overgang, heeft De Jong gemerkt. Vooral door de manier van spelen in de eredivisie, die naar zijn gevoel in de loop der jaren toch veranderd is. "Er wordt vaak gezegd dat je niet echt uitgedaagd wordt voor de Europese wedstrijden omdat je te weinig grote wedstrijden in Nederland hebt."

Pro Shots Luuk de Jong koppend tegen Heracles

"En dan moet je in één keer omschakelen naar Europees voetbal, waar het toch anders spelen is en een tegenstander ook dominant aan de bal kan zijn en ook hoger druk zet. Dat is toch wel anders."

De Graafschap

De Jong geniet nog met volle teugen van het leven als voetballer en denkt nog helemaal niet aan 'later'. "Ik heb voor mezelf gezegd: ik ga proberen zo lang mogelijk te voetballen, op een mooi hoog niveau. En als dat klaar is, ga ik, denk ik, even helemaal weg van het voetbal en nadenken over wat ik wil."

En afsluiten bij De Graafschap, waar het op 7 november 2008 allemaal begon voor de toen pas 18-jarige aanvaller? "Die kans gaat heel klein zijn. Als je kijkt naar wat voor type spits ik ben en hoe ik wil spelen, dan zal het voor mij heel moeilijk worden om bij een team als De Graafschap te gaan spelen, stel dat ze promoveren naar de eredivisie. Ik wil zo lang mogelijk mee op het hoogste niveau."

1:15 Luuk de Jong: 'Dit is echt heel lang geleden...'