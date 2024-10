Donny M. over dood van Gino: 'Dit had nooit mogen gebeuren'

"Het besef dat ik een onschuldige jongen van 9 dit kan aandoen, een jongen die nog een heel leven voor zich had. Het besef dat ik niet alleen het leven van Gino heb afgenomen, maar ook van zijn familie. Het besef dat ik de samenleving heb gechoqueerd met mijn afschuwelijke daden. Dit had nooit mogen gebeuren."

Dat zei de 24-jarige Donny M. in zijn laatste woord aan het slot van de rechtszaak tegen hem. Woensdag hoorde hij het Openbaar Ministerie 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen hem eisen wegens het ontvoeren, mishandelen, misbruiken en doden van de 9-jarige Gino in 2022.

Gino verdween op de avond van 1 juni 2022 uit een speeltuin in Kerkrade. Drie dagen later werd hij dood gevonden in Geleen, niet ver van het huis van Donny M. Die had de politie verteld waar het lichaam lag, toen agenten hem met behulp van DNA op het spoor waren gekomen.