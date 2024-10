ANP Nabestaanden van Gino komen aan bij de rechtbank in Maastricht

NOS Nieuws • vandaag, 17:40 Zus van Gino tegen Donny M.: 'Voor het eerst ervaar ik wraak en erger' Noor de Kort redacteur Online

Joëlle van Loo redacteur Online Noor de Kort redacteur Online

Joëlle van Loo redacteur Online

"Ik zou het zo graag een keer willen uitschreeuwen. Hoe jij alles van mij hebt afgepakt. Hoe zwart het bij mij vanbinnen is geworden", zegt Kelly tegen verdachte Donny M. Ze is de oudste zus van Gino, het jongetje dat in 2022 in Limburg seksueel werd misbruikt en gedood.

Zus Naomi vertelt dat ze lang heeft nagedacht over hoe ze haar verhaal moest beginnen. "Wat zeg je tegen degene die je broertje heeft vermoord? Hoe moet ik leven in een wereld waarin Gino nooit meer wakker wordt en de verdachte elke dag?"

Op de avond van 1 juni 2022 kwam de 9-jarige Gino niet meer thuis nadat hij was gaan voetballen in Kerkrade. Een aantal dagen later vond de politie zijn lichaam in Geleen, in de buurt van de woning van Donny M.

Vandaag was de tweede dag dat de rechtbank in Maastricht de zaak tegen Donny M. behandelde. Morgen komt het Openbaar Ministerie met de strafeis. Eind november volgt de uitspraak.

De zussen doen hun verhaal in de rechtbank van Maastricht:

3:16 Zussen Gino spreken Donny M. toe: 'Zie jou niet als mens, maar als monster'

De zussen dragen T-shirts met daarop een foto van hun overleden broertje en de tekst "Justice for Gino". Donny M. kijkt de nabestaanden zenuwachtig in de ogen terwijl zij hun verlies delen in de rechtszaal.

Waar Naomi moeite heeft om de tranen binnen te houden, heeft Kelly een stem die trilt van woede. "Voor het eerst in mijn leven ervaar ik gevoelens van wraak en erger", zegt Kelly. "Wees maar blij dat de politie je eerder heeft gevonden dan ik. Want dan zou ik je wat hebben aangedaan."

"Het is erg om aan te horen wat ik heb aangericht", reageert M. huilend op de twee zussen. "Dat ik deze mensen onherstelbaar leed in de schoenen geschoven heb. Ik weet: ze hebben er niks meer aan, maar toch wil ik sorry zeggen voor wat ik met Gino gedaan heb. En dat het me vreselijk spijt."

Probleemjeugd

M. was al eerder emotioneel, toen de rechter hem voorlegde dat hij volgens deskundigen minder emoties voelt zoals empathie, schuld en berouw. "Er is echt wel berouw en schuld over wat er is gebeurd de laatste tijd", zei hij in tranen.

"Zeker met wat ik heb meegemaakt in het verleden, zou je zeggen: dit doe ik een ander niet aan." De verdachte zegt zelf te zijn misbruikt. Op 9-jarige leeftijd zou hij zijn betast door een zwemleraar, als 10-jarige zou hij seksueel zijn misbruikt door een begeleidster.

"Sommige mensen worden geboren met een gouden lepel in hun mond, bij u bleef de bestekla dicht", zei de rechter aan het begin van de zitting tegen M. Hij werd verslaafd geboren; zijn moeder gebruikte heroïne. Als 1-jarige zat M. in een crisisopvang en daarna in een pleeggezin.

Gedurende zijn hele jeugd vertoonde hij probleemgedrag. In 2014 was hij betrokken bij brandstichting, een jaar later gooide hij een steen van een viaduct, die op een haar na een auto miste. Weer twee jaar later werd hij als 17-jarige veroordeeld voor seksueel misbruik en het mishandelen van twee minderjarige jongens.

"Wij hebben het zelf ook niet makkelijk gehad, maar steeds opnieuw kiezen wij voor het goede", zei Naomi over het verleden van Donny M. in haar slachtofferverklaring. "Iets als een zware jeugd mag nooit als excuus gebruikt worden."

Seksuele drift leidend

M. heeft volgens deskundigen een persoonlijkheidsstoornis die op jonge leeftijd is ontstaan, met "anti-sociale trekken en borderline-trekken". Ook heeft hij een stoornis waardoor hij seksueel geïnteresseerd is in kinderen.

Die stoornissen maken de verdachte volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum verminderd toerekeningsvatbaar bij het seksueel misbruik en doden van Gino. Op dat moment zou hij zich hebben laten leiden door seksuele driften.

Bij de ontvoering van het jongetje was M. volgens het Pieter Baan Centrum wel toerekeningsvatbaar. M. vertelde gisteren dat hij Gino een tijdje volgde naar het speelveldje. "Dat maakt het voor ons planmatiger", zei een van de deskundigen.

M. moet tbs met dwangverpleging ondergaan, adviseert het Pieter Baan Centrum. Volgens de deskundigen is dat nodig vanwege een grote kans op herhaling.

De zussen van Gino geloven niet in behandeling van M. "Je leven zal je nooit beteren. Dat heb je eerder ook niet gedaan", zei Naomi. "Jij moet de rest van je leven in de gevangenis blijven, tot de dood. Net zoals mijn broertje voor de rest van zijn leven in het graf ligt."