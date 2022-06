'Donny M. kon geen moment alleen worden gelaten'

Een incident, eens maar nooit meer. Zo keek de 22-jarige Donny M. in 2017 naar het misbruiken van een minderjarige jongen in Sittard, meldt de regionale omroep L1. De omroep heeft alle verhoren uit 2017 van M. bij de politie ingezien, net als bijbehorende stukken en schetste op basis daarvan een beeld van het leven van M. en de zaak uit 2017.

M. wordt nu verdacht van het ontvoeren en vermoorden van de 9-jarige Gino uit Maastricht. Gino kwam vorige week woensdag niet thuis na het spelen. Het lichaam van het jongetje werd afgelopen zaterdag gevonden bij een woning in Geleen.

Verslaafd geboren

L1 schrijft dat M. in oktober 1999 werd geboren in Sittard. Zijn moeder was verslaafd en haar zoon kwam daardoor ter wereld met een verslaving. Negentien maanden later kwam hij in een pleeggezin in Sittard terecht.

Volgens de regionale omroep had M. een autismespectrumstoornis en ADHD. Hij werd begeleid door een psycholoog van AmaCura in Geleen en een psychiater in Kerkrade.

M. kreeg verder begeleiding van een zorgbureau en ook op school kreeg hij bijzondere aandacht. Na school werd hij naar een naschoolse opvang gebracht voor kinderen met een zorgvraag. Zijn pleegmoeder zou later bij de politie verklaren dat M. geen moment alleen kan worden gelaten. "Hij vreet steeds iets uit."

Hond uitlaten

Toen M. 15 jaar oud was, overleed zijn biologische vader op 52-jarige leeftijd. Hij had amper tot geen contact met zijn vader gehad. Het laatste contact met zijn moeder stamt uit 2014, schrijft L1. Zij verhuisde naar Rotterdam. "Mijn moeder zegt dingen die niet waar zijn en belooft dingen die ze niet nakomt", verklaarde M. later bij de politie.

In juni 2017 ging de toen 17-jarige M. met zijn pleegouders en pleegbroer op bezoek bij een familievriend in Sittard. Na het kijken van een voetbalwedstrijd liet M. de hond van de familievriend uit. Daarbij trof hij de twee jongetjes aan die slachtoffer van hem werden.

In Kerkrade werd eerder deze week een stille tocht voor de 9-jarige Gino georganiseerd: