Duizenden mensen bij herdenkingstocht Gino (9): 'De hemel huilt mee'

Naomi bedankte iedereen die heeft geholpen tijdens de zoektocht naar haar broertje en bij de organisatie van de herdenkingstocht vanavond. "We merken dat ontzettend veel mensen met ons meeleven. Op allerlei verschillende manieren. Het verdriet om Gino is enorm en wordt er niet minder om. Maar alle aandacht die we krijgen doet ons goed."

De familie is bezig met de voorbereidingen voor zijn uitvaart, die later in besloten kring plaatsvindt. Namens haar hele familie vroeg Naomi daar respect voor, zodat ze in alle rust afscheid kunnen nemen. Verder gaf ze aan dat ze hoopt dat "Nederland wakker geschud wordt". "We hopen dat hiervan geleerd wordt, want dit mag nooit, nooit meer gebeuren." "Nederland heeft gefaald", zei haar zus Kelly geëmotioneerd.

'Monster'

Ook Ramona Nyqvist, medeorganisator van de herdenkingstocht, uitte zich kritisch en refereerde aan het functioneren van de rechtstaat. Ze verwees naar een eerdere straf van de verdachte. "De vraag is niet: waarom? Maar hoe. Hoe is het mogelijk dat zo'n monster vrij kan rondlopen? Na al het leed dat hij andere kinderen in het verleden heeft aangedaan?"

De burgemeester van Kerkrade, Petra Dassen-Housen, zei "het gevoel van machteloosheid, radeloosheid, onbegrip en woede" te begrijpen. "Wat bezielt iemand om dit een kind, zijn familie en de omgeving aan te doen? Wat ben je dan voor een mens? Hoe meer dit door ons hoofd gaat, hoe bozer we worden. Want deze daad is niet te begrijpen en zal voor altijd barbaars blijven." Ze drukte de hele gemeenschap op hun menselijkheid te tonen. "Elkaar te steunen, door dik en dun."

"De hemel huilt met ons mee", zei een van de deelneemsters aan het begin van de avond tegen een verslaggever van L1, doelend op de regen. Maar bij het oplaten van de ballonnen, onder muzikale begeleiding, tussen de toespraken door, scheen heel even de zon.

Beelden van de stille tocht: