22-jarige man uit Geleen verdacht van moord op Gino

Donny M., de 22-jarige verdachte uit Geleen in de zaak-Gino, wordt verdacht van moord en ontvoering. Ook heeft de rechter vandaag bepaald dat M. langer blijft vastzitten, meldt 1Limburg.

De verdachte werd in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden. Hij wees de politie op de vindplaats van de toen nog vermiste jongen van 9. Op zaterdagochtend werd het lichaam van Gino gevonden in Geleen.

De rechter in Maastricht heeft M.'s voorlopige hechtenis met veertien dagen verlengd. Ook is besloten dat de verdachte moet worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

Eerder veroordeeld

Donny M. werd in 2017 veroordeeld voor het bedreigen en mishandelen van twee jongetjes in Sittard en het misbruiken van een van hen. De politie bekijkt of er mogelijk nog meer verdachten betrokken zijn bij de ontvoering en dood van Gino, schrijft 1Limburg.

Gino logeerde bij zijn oudere zus in Kerkrade en kwam woensdagavond niet thuis na het spelen.

Morgen is in Kerkrade een stille tocht voor Gino. Die eindigt bij de speeltuin waar de jongen voor het laatst gezien werd. Een dag later wordt er ook in Maastricht een stille tocht gehouden, door de wijk waar hij woonde.