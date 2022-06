Honderden mensen bij stille tocht voor Gino (9) in Maastricht

Ook in Maastricht lopen mensen vanavond mee in een herdenkingstocht voor de 9-jarige Gino, die vorige week dood werd gevonden in Geleen. Honderden mensen zijn voor de tocht samengekomen.

Het eerbetoon begon om 18.30 uur bij buurtcentrum Mariaberg in de wijk waar de jongen woonde. De tocht voerde onder meer langs het huis van Gino, meldt 1Limburg. De moeder en een zus van Gino liepen vooraan. Veel deelnemers droegen witte ballonnen mee.

Aan het einde van de tocht hield Gino's zus Naomi een toespraak. "Ook hier in Maastricht, waar Gino met zijn moeder woonde, is de verslagenheid groot", zei ze. "Het verdriet om Gino is enorm en het wordt er niet minder om. Toch is het mooi en goed om te zien dat ook hier een tocht voor Gino is gehouden om zo afscheid van hem te kunnen nemen"

Burgemeester zegt 'sorry'

Ook burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht sprak de aanwezigen toe. "Wat kun je zeggen als er gewoon op een avond een jongetje van 9 uit zijn leven wordt weggerukt? En wat kun je zeggen tegen zijn moeder, die haar zoon is kwijtgeraakt? Of zijn zussen, die hun jonge broertje zijn verloren?"

"We zijn hier omdat we tegen Gino sorry moeten zeggen", vervolgt Penn-te Strake. "Sorry dat er zoveel bruut geweld op je is uitgeoefend. En sorry dat je zo'n onrechtvaardig einde tegemoet bent gekomen. Grote mensen moeten daartegen opstaan, maar dat is ons niet gelukt." Tot slot werden de ballonnen opgelaten en werd er vuurwerk afgestoken.

Gisteren werd de jongen al herdacht in Kerkrade, waar hij vorige week voor het laatst werd gezien. In tegenstelling tot de herdenkingstocht van gisteren, ging het vandaag om een stille tocht.

Zo nam Kerkrade gisteren afscheid: