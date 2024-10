NOS Foto's, bloemen en kaarsjes op een herdenkingsplek voor de 9-jarige Gino in Kerkrade, juni 2022

NOS Nieuws • vandaag, 12:09 • Aangepast vandaag, 12:51 Justitie eist 28 jaar en tbs tegen Donny M. voor misbruik en doden Gino (9)

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Maastricht een gevangenisstraf van 28 jaar en tbs met dwangverpleging geëist in de zaak tegen Donny M. De 24-jarige man wordt verdacht van het ontvoeren, misbruiken en vermoorden van de 9-jarige Gino. Het jongetje verdween op 1 juni 2022 in Kerkrade en werd drie dagen later dood gevonden in Geleen, in de buurt van het huis van M.

Volgens het OM heeft M. een van de zwaarste misdrijven gepleegd die mogelijk zijn en daarover herhaaldelijk gelogen. Het OM eist de straf ook voor het bezit en de verspreiding van kinderporno en voor het plegen van ontucht met een jongen van 17 in 2019.

Met deze strafeis volgt het OM het advies van gedragsdeskundigen van het Pieter Baan Centrum die verschillende stoornissen bij M. hebben vastgesteld en hadden geadviseerd om hem langdurig in een tbs-kliniek te plaatsen. Volgens het Pieter Baan Centrum lijdt M. onder meer aan een pedofiele stoornis.

Eén van de officieren van justitie was zichtbaar geëmotioneerd tijdens het requisitoir:

1:32 'De gesprekken met de familie van Gino blijven ons altijd bij'

Het proces begon afgelopen maandag. Donny M. had zijn daden bekend in een reeks politieverhoren en herhaalde die bekentenis maandag voor de rechter. De zaak wordt daar pas na twee jaar behandeld, omdat er veel onderzoek nodig was vanwege wisselende verklaringen van M. Het OM wilde zo dicht mogelijk bij de waarheid komen.

Reconstructie

In de rechtbank vroegen de officieren van justitie zich hardop af of M. wel de hele waarheid heeft verteld. Donny M. heeft verklaard dat hij op die eerste juni verschillende drugs had gebruikt, rondreed in zijn auto en daarbij Gino in het vizier kreeg, die op een veldje aan het voetballen was. "Het is net of een knop omging, mijn focus was alleen nog op hem", zei hij in de rechtszaal.

Het OM liet vandaag een reconstructie zien van de route die M. aflegde met zijn auto. Er werden beelden getoond van een steppende Gino en de blauwe Volkswagen van M. die hem volgt. Volgens het OM blijkt daaruit duidelijk dat "zodra de verdachte Gino ziet, hij hem moest hebben".

M. nam de jongen mee in zijn auto, volgens het OM met de bedoeling hem te misbruiken, en reed naar zijn appartement in Geleen. Daar gaf hij Gino xtc en een erectiepil, misbruikte hij hem en doodde hij hem met een kussen, aldus zijn verklaring. Het lichaam verpakte hij in vuilniszakken en legde hij bij een afgebrand huis in de buurt. De vondst van het lichaam leidde tot afschuw en beroering.

Spreekrecht

Twee zussen van Gino maakten gisteren gebruik van hun spreekrecht in de rechtszaal. Zij wilden dat M. nooit meer vrijkomt. "Jouw kansen zijn op", zei een van de zussen. "Ik zie jou niet als mens, maar als monster", zei de ander.

3:16 Zussen Gino spreken Donny M. toe: 'Zie jou niet als mens, maar als monster'

Volgens gedragsdeskundigen heeft Donny M. een gebrekkig ontwikkelde gevoelswereld. Hij werd als 1-jarige uit huis geplaatst en liep al op jonge leeftijd verschillende stoornissen op.

In de rechtszaal zei hij spijt te hebben van wat hij met Gino heeft gedaan: "Het is erg om aan te horen wat ik heb aangericht", zei M. in reactie op de zussen. "Ze hebben niks meer aan deze woorden, maar toch wil ik zeggen dat het me vreselijk spijt."

Morgen houdt de advocaat van M. zijn pleidooi in de rechtbank van Maastricht, eind november doet de rechtbank uitspraak.