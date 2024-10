ANP

NOS Sport • vandaag, 11:15 Choukoud stopt internationaal, maar wil vlammen in marathon Amsterdam

De teleurstellende olympische marathon in Parijs was voor de Nederlandse marathonloper Khalid Choukoud zijn laatste internationale optreden. De 38-jarige atleet gaat zijn carrière afsluiten met wedstrijden in Nederland. Te beginnen met de marathon van Amsterdam, die zondag op het programma staat.

"De teleurstelling was groot", zegt Choukoud over zijn optreden van afgelopen zomer in Parijs. Hij had jaren toegeleefd naar de Olympische Spelen, maar kwam niet verder dan een 58ste plaats. "En dan haal je je niveau niet."

Dat hij ziek was voor de marathon in Parijs hielp ook niet mee. "Ik ben drie keer doodgegaan onderweg", liet hij na afloop optekenen. Hij zei nog nooit op zo'n zwaar parcours te hebben gelopen.

Choukoud liep een tijd van 2.15.37 in Parijs, terwijl hij een half jaar eerder in Valencia nog een persoonlijk record van 2.07.37 had gelopen.

4:19 Choukoud stopt met wedstrijden over de grens: 'Leuk om in Nederland te lopen'

En dus mondde zijn laatste internationale wedstrijd uit in een deceptie. De Hagenaar bevestigde op het persmoment voor de marathon van Amsterdam dat hij niet meer gaat meedoen aan "internationale toernooien", zoals het WK van volgend jaar in Tokio. Ook de marathon van New York staat niet meer op zijn wensenlijstje. "Ik wil de komende jaren nog in Amsterdam lopen, in Rotterdam volgend jaar... gewoon leuk."

"Ik ben nu 38", benadrukt Choukoud, die zegt dat het risico op blessures nu een stuk groter is. "Het kan ineens niet meer goed gaan."

"Ik wil nog drie jaar mijn niveau vasthouden. Als dat niet lukt, heb ik alles uit mezelf gehaald en is het mooi geweest", zegt Choukoud. "Ik vind het leuk om in Nederland te blijven lopen."

Ook heeft Choukoud ambities op het gebied van maatschappelijke projecten in Den Haag. "Die ik wil ik de komende jaren oppakken."

Wie denkt dat het heilige vuur ontbreekt, heeft het mis. "Ik wil nog heel graag en ben nog hongerig. Het zou geweldig zijn als ik de tijd van Valencia uit de boeken kan lopen", zegt Choukoud een paar dagen voor de marathon van Amsterdam, zijn eerste marathon sinds de Olympische Spelen.

Het parcours in de hoofdstad ligt hem in ieder geval goed. Choukoud, na Abdi Nageeye de snelste Nederlander, veroverde in Amsterdam in 2016, 2021 en 2022 de Nederlandse titel en verbeterde er twee keer zijn persoonlijk record.

ANP Choukoud komt met moeite over de finish in Parijs afgelopen zomer

"Ik heb een goede zes weken gedraaid", zegt hij over zijn voorbereiding. "Ik voel me conditioneel goed." Maar Choukoud weet ook dat het gevoel op de dag zelf heel anders kan zijn. Ziekte, ongunstige weersomstandigheden of ander fysiek ongemak kunnen roet in het eten gooien.

"Ik ben voorzichtig. Je weet niet wat de omstandigheden zijn en hoe vorm van de dag is."