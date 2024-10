NOS Ruth Chepngetich

NOS Sport • vandaag, 16:43 Chepngetich verbetert in Chicago wereldrecord marathon met bijna twee minuten

Ruth Chepngetich heeft op de marathon van Chicago het wereldrecord op verbluffende wijze verbeterd en noteerde als eerste vrouw ooit een tijd onder de 2.10.

De 30-jarige Keniaanse kwam in een tijd van 2.09.56 solo aan op de finish in Grant Park en was liefst 1.57 sneller dan het record van de Ethiopische Tigst Assefa uit 2023 in Berlijn.

Al vanuit de start zette Chepngetich de turbo aan. De Ethiopische Kebede kon nog even bijblijven, maar moest na 10 kilometer ook afhaken.

Op dat moment liep de koploper op een eindtijd van 2.08.00. Dat schema moest ze in het tweede deel van de race langzaam loslaten, maar dankzij haar twee hazen bleef de snelheid erin.

De 30-jarige Chepngetich was in 2021 en 2022 ook al de beste in Chicago. Vorig jaar moest ze de winst aan Sifan Hassan laten, die toen met 2.13.44 zegevierde. De Nederlandse is er dit keer niet bij na het behalen van olympisch goud bij de Spelen in Parijs.

Chepngetich werd afgelopen zomer nog buiten de Keniaanse selectie gelaten voor de Olympische Spelen.

John Korir zegevierde bij de mannen. De 27-jarige Keniaan noteerde een tijd van 2.02.43. Hij werd daarmee de opvolger van de in februari overleden Kelvin Kiptum.

De race bij de mannen bleef lange tijd in de schaduw van die van de vrouwen. Er vormde zich een kopgroep van zeven man, maar de snelheid zat er met een beoogde eindtijd van 2.04.30 niet echt in. Na 30 kilometer was Korir het zat en met een flinke versnelling was het pleit beslecht.

Moment van stilte

Voor de start was er een moment van stilte ter nagedachtenis aan Kiptum, die betrokken was bij een auto-ongeluk in zijn vaderland Kenia.

De toen 23-jarige Kiptum zorgde vorig jaar in Chicago voor een sensatie door op zijn derde marathon ooit het wereldrecord met 34 seconden te verbeteren. Zijn wereldrecord staat nog steeds met een tijd van 2.00.35

AFP Kelvin Kiptum in 2023 na het winnen van de marathon van Chicago