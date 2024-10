Dronten 'verhuist' 200 asielzoekers naar Kampen om spreidingswet

Tweehonderd asielzoekers in Dronten verhuizen op papier naar de Overijsselse buurgemeente Kampen, ook al blijven ze gewoon in het azc in Dronten wonen. Met deze constructie voldoet Kampen aan het aantal asielzoekers dat de gemeente volgens de spreidingswet moet huisvesten.

Samenwerken

"De gemeenten in Flevoland regelen al langere tijd onderling hoeveel en waar asielzoekers worden opgevangen", zegt burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten. "Dat is een van de successen van de opvang in Flevoland. Met het beschikbaar stellen van deze opvangplekken helpen we nu ook de gemeente Kampen om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen."